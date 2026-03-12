Пеевски иска да брани МВР от МВР-министъра със сигнали до прокуратурата

Санкционираният за мащабна корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски е сигнализирал прокуратурата за "недопустима намеса на служебния министър в работата на професионалния състав на МВР". Поводът - интервю на вътрешния министър Емил Дечев пред колегите от "Сега", в което той призова Пеевски да бъде разпитан по сигнала на българския европрокурор Теодора Георгиева.

"Сигнализирах Софийска градска прокуратура за заявеното от служебния министър Емил Дечев, че ГДБОП трябва да ме разпита по донос, внесен от отстранената за груби нарушения от Европейската прокуратура Теодора Георгиева, за който донос вече два пъти съм сезирал “ad hoc” прокурора и СГП", твърди Пеевски. Санкционираният за мащабна корупция пише още, че тази закана означавала, че или Дечев не познавал правната материя, ири обслужвал предизборната кампания на партиите, с които е обвързан - визирайки ПП-ДБ.

"По отношение на категоричната забрана като политическа фигура, каквато представлява служебния министър, да се меси в работата на професионалния състав на МВР, Конституцията и законът са категорични - това е недопустимо. А във връзка с други интереси и взаимовръзки между Емил Дечев, Теодора Георгиева и Андрей Янкулов - това трябва да установи по надлежния ред СГП и ако бъдат констатирани, да се предприемат съответните законосъобразни действия", пише Пеевски.

Иначе във въпросното интервю министър Дечев обяви, че проверката по сигнала на Теодора Георгиева за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратурата, която ГДБОП извършва, върви. Самата Теодора Георгиева е дала сведения по проверката. "Ако е истинска проверката, би трябвало да бъдат извикани и Борислав Сарафов, градската прокурорка Емилия Русинова и лидерът на ДПС Делян Пеевски.

При твърденията на Георгиева и случая с пожара, в който загина майка ѝ преди година и за който разследването още не е приключило, не може да не приемем, че тя действително се чувства заплашена и че наистина има риск за нейния живот и здраве", посочи още министърът.

