12 март 2026, 15:34 часа 425 прочитания 0 коментара
"Криво ми стана, и до ден-днешен съм си сам": Борисов проговори за Цветелина Бориславова в нов подкаст

"Ние си тръгнахме, за да има спокойствие. Властта се дава от Бога и от народа. Ако има 200 хиляди недоволни, изборите са терена, на който трябва да се реши този въпрос." Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в поредното си видео интервю за подкаст канал в YouTube, този път в канала "Без филтър" на журналистът Кристина Патрашкова.

По думите му нямало модел "Борисов-Пеевски", а имало модел "ГЕРБ-Борисов". На въпрос защо двамата лидери се свързват в публичното пространство, Борисов отреагира: "Трябваше ни Пеевски за еврозоната. Свърши кабинета и ние приключихме отношения с Пеевски. Сега ще има нов модел. Защо не говорят за модела Борисов-Петков-Василев-Иванов-Атанасов-Пеевски. Той затова им прави музеи, за да се види. Нямам никакво желание повече да им се обяснявам", каза той.

Предизборни тези

"Нищо не налага да участваме или не участваме в изборите. Гласуващите за партията на Румен Радев трябва да знаят, че подкрепят безмилостния договор с "Боташ", каза още Борисов. Попитан дали не е помогнал на Радев да влезе на "Дондуков 2", лидерът на ГЕРБ отговори: "Няма ненаказано добро."

"ПП-ДБ управляват държавата с 10-15% подкрепа и се държат все едно са спечелили изборите с пълно мнозинство. Всичките им областни координатори са назначени и за областни управители – правят си партийните събрания в областните управи и говорят от името на държавата."

Лични откровения

Борисов заяви, че не е ходил на гости на нито един от членовете на партията. Никой пък не ходел да обядва или вечеря с него. Той заговори и за раздялата си с банкерката Цветелина Бориславова:

"С Цветелина страшно много се разбирахме, много умна жена, на много неща ме е научила. Когато реших да направя ГЕРБ, седнахме, помня като като ден днешен този разговор, тя каза: "Аз искам да се занимавам с бизнес, ти си политик, това ще е проблем". Всичко съм си постигнал сам. Каквото съм постигнал в живота и в политиката, съм го постигнал сам. Затова се разделихме. Разрева се тя, на мен ми стана криво. Дори избягвам и да я чувам, защото пази боже да я подслушват, да чуят, да й казвам здрасти. Жертвите са големи. Може би щяхме да сме щастливи, да си имаме деца... Но заради това и до ден днешен съм си сам", каза той.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че не ходи и по кафеа и ресторанти, защото всеки те гледа и "лизнеш от ракията, пък после ще кажат "изпи едно кило ракия".

Ивелин Стоянов
