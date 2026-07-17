"ДАНС е съзерцавала строителството": Рашков намекна, че Радев като президент е знаел за Баба Алино

"Трябва да се знае, че от 2025 г. месец юни Пламен Тончев е бил председател на ДАНС, втори мандат и като председател е знаел много добре за разработката в териториална дирекция на ДАНС във Варна, отнасящо се до Баба Алино и не е имало никаква реакция", каза депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков пред медиите. По думите на Рашков Тончев е уведомил Киселова като председател на парламента, така и президента тогава Румен Радев, но и министър-председателят към онзи момент Росен Желязков.

"Не е последвала никаква реакция. По действията на тази служба, са се изразявали в съзерцание на строителството без да има каквато и да е било реакция, включително и от район "Приморски", добави още Рашков.

"Радев има кадрова амнезия"

"След като разбрахме за външнополитическа шизофрения, сега чуваме за кадрова амнезия", заяви Рашков по отношение на Радев.

Думите му бяха във връзка с отчетения от премиера принос на Пламен Тончев към разкриването на информация за изнасяне на пари с чували за автомагистрала "Хемус".

Рашков нарече информацията за участието на Пламен Тончев абсолютна лъжа.

"Подобни действия не са извършвани, въпреки че за броени дни по милион, по два са изтегляни от известната ви банка и са изнасяни в чували, в куфари, чанти или сакове - ДАНС не е оказал никакво съдействие", подчерта Рашков. ОЩЕ: "Ще разберете скоро": Радев разкри за натиск срещу шефа на ДАНС и намекна за "Хемус" (ВИДЕО)

Защо Тончев е неподходящ за шеф на ДАНС?

Рашков смята, че Пламен Тончев се лансира от министър-председателя като негова кандидатура.

"Този човек е крайно неподходящ за заемането отново на председател на ДАНС. Като имам предвид, че премиерът назначи един бивш шофьор за временен председател на ДАНС, с което показа какво е неговото отношение към изключително важния въпрос за националната сигурност, не се изненадвам, че той в момента предлага Пламен Тончев в стила Борислав Сарафов", добави още депутатът от "Продължаваме промяната". ОЩЕ: Правосъдният министър поиска наказание за нотариус заради "Баба Алино"