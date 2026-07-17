Кабинетът "Радев":

"Прекрасен револвер": Радев не може да задържи подаръка от Ердоган - не става да стои и в Министерски съвет

17 юли 2026, 11:30 часа 904 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Прекрасен револвер": Радев не може да задържи подаръка от Ердоган - не става да стои и в Министерски съвет

"По време на срещата на върха на НАТО в Анкара на ръководителите на делегациите бяха връчени индивидуални протоколни подаръци. Един прекрасен револвер, с гравирано име." Това каза премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ Христо Гаджев за револвера, подарен му от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, жест, окачествен от международните медии като "елемент от традиционното турско гостоприемство". 

Той обаче увери, че револверът е внесен в България съгласно всички митнически разпоредби.

Защо не може да го задържи?

Според него такъв тип подаръци следва да бъдат собственост на Министерски съвет, но се оказало, че там не може да бъде съхраняван, без да бъде нарушена неговата функционалност.

"Оказа се, че, за да бъде съхраняван в склад на Министерски съвет - трябва да бъде утилизиран, т.е. сведен до негодност. Тъй като той наистина е с моето име, изписано върху него, моето желание беше да не се нарушава неговата функционалност. Това е уникална, красива изработка", каза Радев.

Той обаче поясни, че този револвер не може да се съхранява нито във Военноисторическия музей, нито в Националния исторически музей. 

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"Единственото място, където може да бъде изложен, това е музеят на МВР. Пистолетът е предоставен безвъзмездно в този музей", добави Радев. ОЩЕ: Ердоган с необичайни луксозни подаръци за лидерите на НАТО (СНИМКА)

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Реджеп Тайип Ердоган Румен Радев револвер 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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