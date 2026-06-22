Ще се кандидатира ли Андрей Гюров за президент?

Бившият служебен премиер Андрей Гюров отказа да отговори дали ще се кандидатира за президент, въпреки че многократно въпросът му бе зададен от страна на журналистите, предаде БГНЕС.

С думите “Благодаря ви!“, Гюров отказа да се спре пред представителите на медиите, за да потвърди или да разсее спекулациите в тази посока. Още: Андрей Гюров може да спечели президентските избори

Преди два дни съпредседателят на “Демократична България“ Атанас Атанасов обяви, че инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент. Велислав Величков обаче коментира, че от “Продължаваме промяната“ не знаят, че се сформира такъв комитет, както и че никой не е чул мнението на Гюров. Още: Битката започва: Обявиха Гюров за кандидат-президент, ДБ призовават за подкрепа