Автобус се запали на гръцка магистрала, близо до България (ВИДЕО)

Пожар е избухнал в градски автобус в Гърция, става ясно от публикация в гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал рано тази сутрин и е възникнал близо до границата с България и по-конкретно на магистралата Патра-Атина-Солун-Евзони. По първоначална информация огънят е тръгнал от задната част на автомобила, пише emakedonia.gr.

Автобусът е обслужвал маршрут в предградието Синдос в Солун, Северна Гърция и е бил собственост на частната мрежа от автобусни превозвачи KTEL.

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.



Το περιστατικό σημειώθηκε στην έξοδο Κ20, κοντά στο ΔΙΠΑΕ, όταν – σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες – η φωτιά ξεκίνησε από το πίσω μέρος του οχήματος… pic.twitter.com/8Wj3EsqHRB — ΤΟ ΒΗΜΑ (@tovimagr) February 3, 2026

Автобусът е напълно унищожен

И тримата пътници и шофьорът са излезли от превозното средство навреме, а автобусът е бил напълно унищожен от пламъците. Пожарната служба е реагирала, за да потуши пожара и разследва инцидента. На място са пристигнали два автомобила на пожарната с четири пожарогасителя, които са овладяли пожара, допълва ΤΟ ΒΗΜΑ.ОЩЕ: Автобус с пътници се запали край Велинград

Подобни инциденти

Припомняме, че преди седмица автобус с 21 пътници, пътуващ от България за турския град Измир, се е запалил на площадка на ГКПП „Капъкуле“.

За щастие нямаше информация за пострадали пътници. Когато пристигнал на пункта, автобусът бил обхванат от пламъци като огнено кълбо. Шофьорът забелязал огъня и пътниците излезли от автобуса. ОЩЕ: Автобус, пътуващ от България за Измир, пламна на ГКПП "Капъкуле"