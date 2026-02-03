Спорт:

Името на Кирил Сакскобургготски изплува от досиетата "Епстийн"

03 февруари 2026, 10:18 часа 78 прочитания 0 коментара
Името на Кирил Сакскобургготски изплува от досиетата "Епстийн"

Кирил Сакскобургготски (Преславски) – вторият син на Симеон II Сакскобургготски – се оказа част от досиетата „Епстийн“. В началото на 2017 г. той е бил поканен на вечеря преди наградите БАФТА (в комбинация с празненство за рожден ден) от американската публицистка Пеги Сигал, става ясно от списък с поканените гости, наличен в публикуваните от Министерството на правосъдието на САЩ файлове. Запитване за присъствие е получил и самият Джефри Епстийн.

Ведомството разсекрети нови 3 милиона страници документи от делото срещу Джефри Епстийн – покойния вече финансист и осъден сексуален престъпник, починал в затвора през 2019 г. (с официална версия самоубийство) и известен с това, че е организирал секс партита за елита на обществото.

Още: Досиетата "Епстийн", връзката с Путин и тайните служби: Говори Елена Поптодорова

За появата на името на Кирил Сакскобургготски в досиетата внимание обърна разследващата медия BIRD, а справка в търсачката на правосъдното министерство на САЩ потвърждава наличието и съдържанието на файла (вижте част от списъка с името на Кирил Сакскобургготски и тук).

Княз Кирил е бил поканен като придружител (+1) на Сидни Финч - бившата съпруга на британския бизнесмен Чарлз Финч. Вечерята е била планирана за 8 февруари 2017 г., а списъкът с гости е бил изпратен от Сигал на Епстийн през януари.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тя пише, че изпраща на Епстийн покана за вечеря, и добавя: „Барбара Броколи, Джесика де Ротшилд и аз организираме втората си годишна вечеря преди наградите БАФТА в „Спенсър Хаус“. И ти си поканен. Ноел ще ти изпрати поканата и списъка с гости. Ще присъстват всички известни личности от британския и американския културен елит“. Следва приложен списък от Ноел Рой, част от Peggy Siegal Company.

Снимка: Getty Images/Guliver

Още: Принцесата имала връзки с Епстийн, синът й заплашен от 10 г. затвор: Тежки времена за норвежкия кралски двор

Останалите гости

Прави впечатление, че сред останалите поканени са актьорът Ралф Файнс, който изигра лорд Волдемор в поредицата „Хари Потър“, дизайнерът Том Форд, продуцентът Стенли Бухтал, бизнесменът и хотелиер Андре Балаш, журналистката Кристиан Аманпур от CNN, режисьорът Саймън Къртис и др.

Джефри Епстийн отговаря на имейла на Сигал, изброявайки няколко от имената на гостите и добавяйки: "Каква колекция, все стари приятели!".

Присъствието на всеки един човек в списъка не е индикация за връзки с Джефри Епстийн или извършените от него престъпления.

От Actualno.com вече ви представихме най-любопитните истории и имена от новите досиета "Епстийн", а сега се свързахме с пресцентъра на Н.В. Цар Симеон II с искане за коментар.

Още: Новите досиета "Епстийн": Най-скандалните истории и имена (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Симеон Сакскобургготски Кирил Преславски Джефри Епстийн Досиетата Епстийн
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес