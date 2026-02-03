Името на Кирил Сакскобургготски изплува от досиетата "Епстийн"

Кирил Сакскобургготски (Преславски) – вторият син на Симеон II Сакскобургготски – се оказа част от досиетата „Епстийн“. В началото на 2017 г. той е бил поканен на вечеря преди наградите БАФТА (в комбинация с празненство за рожден ден) от американската публицистка Пеги Сигал, става ясно от списък с поканените гости, наличен в публикуваните от Министерството на правосъдието на САЩ файлове. Запитване за присъствие е получил и самият Джефри Епстийн.

Ведомството разсекрети нови 3 милиона страници документи от делото срещу Джефри Епстийн – покойния вече финансист и осъден сексуален престъпник, починал в затвора през 2019 г. (с официална версия самоубийство) и известен с това, че е организирал секс партита за елита на обществото.

За появата на името на Кирил Сакскобургготски в досиетата внимание обърна разследващата медия BIRD, а справка в търсачката на правосъдното министерство на САЩ потвърждава наличието и съдържанието на файла (вижте част от списъка с името на Кирил Сакскобургготски и тук).

Княз Кирил е бил поканен като придружител (+1) на Сидни Финч - бившата съпруга на британския бизнесмен Чарлз Финч. Вечерята е била планирана за 8 февруари 2017 г., а списъкът с гости е бил изпратен от Сигал на Епстийн през януари.

Тя пише, че изпраща на Епстийн покана за вечеря, и добавя: „Барбара Броколи, Джесика де Ротшилд и аз организираме втората си годишна вечеря преди наградите БАФТА в „Спенсър Хаус“. И ти си поканен. Ноел ще ти изпрати поканата и списъка с гости. Ще присъстват всички известни личности от британския и американския културен елит“. Следва приложен списък от Ноел Рой, част от Peggy Siegal Company.

Снимка: Getty Images/Guliver

Останалите гости

Прави впечатление, че сред останалите поканени са актьорът Ралф Файнс, който изигра лорд Волдемор в поредицата „Хари Потър“, дизайнерът Том Форд, продуцентът Стенли Бухтал, бизнесменът и хотелиер Андре Балаш, журналистката Кристиан Аманпур от CNN, режисьорът Саймън Къртис и др.

Джефри Епстийн отговаря на имейла на Сигал, изброявайки няколко от имената на гостите и добавяйки: "Каква колекция, все стари приятели!".

Присъствието на всеки един човек в списъка не е индикация за връзки с Джефри Епстийн или извършените от него престъпления.

От Actualno.com вече ви представихме най-любопитните истории и имена от новите досиета "Епстийн", а сега се свързахме с пресцентъра на Н.В. Цар Симеон II с искане за коментар.

