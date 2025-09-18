Скоро: По идея на Пеевски служителите на Радев остават без коли от НСО

Парламентът одобри на първо четене поправки в Закона за Националната служба за охрана (НСО), предложени от депутата на "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов. С тях се премахва текстът, според който НСО "осигурява транспортно дейността на администрацията на президента". На практика това означава, че служителите от екипа на държавния глава вече няма да имат право да използват автомобили на НСО за служебни цели. Как ще се осъществява придвижването при официални мероприятия, засега остава неясно.

Поправките в закона бяха приети със 116 гласа "за" от ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", БСП и "Има такъв народ". "Против" гласуваха 64 депутати от ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, МЕЧ, "Величие", както и двама представители на БСП.

По настояване на "Новото начало" срокът за предложения между първо и второ четене бе съкратен на три дни, което означава, че законопроектът може да бъде окончателно приет още тази седмица. Още: "Държавата не му принадлежи": ПП-ДБ ще предложи НСО да спре да охранява Пеевски (ВИДЕО)

Дебатът

Стоянов внесе промените след визита на президента Румен Радев във Варна през август, когато, по негови думи, държавният глава пристигнал с кортеж от седем автомобила. Тогава депутатът обвини Радев, че използва НСО като "таксиметрова фирма".

В пленарната зала днес Стоянов заяви, че иска да поправи пропуск, който според него дава на президентската администрация привилегии, предвидени за ограничен кръг лица.

Опозиционните сили реагираха остро. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира, че целта е "да се уязви президентът". Юлиана Матеева от "Величие" определи предложението като "евтин фарс", а колежката ѝ Красимира Катинчарова добави: "Вие взехте държавата и сега се циганите за няколко коли. Държите се като деребеи и загубихте всякаква мярка."

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ обяви, че ако законът бъде приет, между първо и второ четене ще предложи да отпадне охраната на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски. Той припомни, че Пеевски ползва НСО заради сигнал за заплаха от руското военно разузнаване ГРУ, но според него реална опасност няма: "Нито един депутат, освен председателят на парламента, не трябва да има служебна охрана." Още: На първо четене: НСО спира да осигурява с транспорт администрацията на президента

В отговор Станислав Анастасов от партията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски заяви, че ПП-ДБ и "Възраждане" "служебно защитават русофила Радев" и се страхуват от Пеевски. Мирчев отвърна: "Ако някой е уплашен, това е Пеевски – той е с 40 души охрана. Той влиза през служебния вход и използва НСО, барети, полиция." Анастасов репликира с ирония: "На страха очите са големи."

Николай Радулов от МЕЧ също се включи, като подчерта, че водачът на ДПС-НН "демонстративно се движи с огромна пасмина" и ако наистина работи за народа, не бива да се плаши от него.