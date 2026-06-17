Слагаме край на безобразните обществени поръчки, закани се Радев

"Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствените скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата СИГМА ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени.

Това заяви в началото на днешното заседание на правителството премиерът Румен Радев във връзка със Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА) - нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, който беше представен вчера. Още: Кабинетът "Радев" обеща мерки в подкрепа на превозвачите, за да потуши готвения национален протест

Премиерът подчерта, че СИГМА предоставя нови възможности за обществен контрол върху разходването на публични средства. "Всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите", заяви Радев. Министър-председателят отбеляза, че системата ще се надгражда с нови функционалности, които ще подпомагат откриването на нередности и рискови практики при обществените разходи.

Премиерът акцентира и върху предприетите действия за защита на потребителите чрез по-ниски цени и по-ефективен контрол. "Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените се засилва и контролът върху ценообразуването и, не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме", каза Румен Радев.

Министър-председателят съобщи още, че вчера, заедно с част от министрите, е провел среща с транспортния бранш, на която е взето решение за подкрепа на сектора, тъй като проблемите в него оказват пряко влияние върху цените на храните и услугите. Още: Къде отиват парите ни: Радев представи СИГМА - системата за прозрачни обществени поръчки

Премиерът подчерта също, че продължават усилията за подобряване на бизнес средата и условията за инвестиции с цел преодоляване на негативните тенденции в индустриалното производство, износа и инвестициите.

"Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, с по-висока производителност и по-висока добавена стойност, защото трябва да се фокусираме не само върху орязването на разходи, а и върху това как ще се пълни хазната", изтъкна министър-председателят.