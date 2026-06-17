Спорт:

Слагаме край на безобразните обществени поръчки, закани се Радев

17 юни 2026, 12:28 часа 655 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Слагаме край на безобразните обществени поръчки, закани се Радев

"Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствените скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата СИГМА ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени.

Това заяви в началото на днешното заседание на правителството премиерът Румен Радев във връзка със Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА) - нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, който беше представен вчера. Още: Кабинетът "Радев" обеща мерки в подкрепа на превозвачите, за да потуши готвения национален протест

Премиерът подчерта, че СИГМА предоставя нови възможности за обществен контрол върху разходването на публични средства. "Всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите", заяви Радев. Министър-председателят отбеляза, че системата ще се надгражда с нови функционалности, които ще подпомагат откриването на нередности и рискови практики при обществените разходи.

Премиерът акцентира и върху предприетите действия за защита на потребителите чрез по-ниски цени и по-ефективен контрол. "Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените се засилва и контролът върху ценообразуването и, не по-малко важно, върху качеството на храната, която консумираме", каза Румен Радев.

Министър-председателят съобщи още, че вчера, заедно с част от министрите, е провел среща с транспортния бранш, на която е взето решение за подкрепа на сектора, тъй като проблемите в него оказват пряко влияние върху цените на храните и услугите. Още: Къде отиват парите ни: Радев представи СИГМА - системата за прозрачни обществени поръчки

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Премиерът подчерта също, че продължават усилията за подобряване на бизнес средата и условията за инвестиции с цел преодоляване на негативните тенденции в индустриалното производство, износа и инвестициите.

"Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, с по-висока производителност и по-висока добавена стойност, защото трябва да се фокусираме не само върху орязването на разходи, а и върху това как ще се пълни хазната", изтъкна министър-председателят.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
обществени поръчки Румен Радев SIGMA AI
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес