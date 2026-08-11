Димитър Стоянов: Около “Безмер“ всичко е спокойно

Обстановката около авиобаза “Безмер“ е спокойна, има разположени два американски самолета цистерни, няма инциденти, нещата вървят в правилната посока. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол, където обсъди с представители на местната власт ситуацията на военното летище и развитието на военната база “Кабиле“, цитиран от БТА. В “Безмер“ са разположени два самолета, които изпълняват полети основно в северна и северозападна посока. На въпрос дали се очакват още самолети в базата, тъй като по-рано беше съобщено за до осем, Стоянов посочи, че от американска страна засега има уверение за два до четири самолета, но вероятността е да останат два. Още: Колко US самолети са на "Безмер" и участват ли във войната: Военният министър с коментар

Няма място за притеснение

Военният министър каза, че на срещата при областния управител Георги Чалъков е обсъдил с кмета на Ямбол Валентин Ревански и кмета на община Тунджа Станчо Ставрев развитието на войскови район “Кабиле“, както и въпросите, свързани с авиобаза “Безмер“. “За мен място за притеснения няма, аз го казах и по отношение на „Безмер“, сега го казвам и по отношение на “Кабиле“.

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Имаме многонационална бойна група в Ново село и досега инциденти няма. Страховете са излишни и трябва да бъдат разсеяни във всяко едно отношение“, посочи още министър Стоянов. Още: Кметът на Безмер иска КПП-та около населеното място

Чакаме средства от НАТО за база “Кабиле“

За военната база “Кабиле“ е представена концепция за бъдещото развитие. “Какво считаме да правим, по какъв начин. Разбира се, тук става въпрос и за проектиране, а то отнема минимум една година. Тепърва започват тези процеси, предстои по-подробна информация да имаме след няколко месеца“, каза министърът. За финансирането за “Кабиле“ военният министър каза, че се очаква средства да бъдат получени по програма на НАТО и са в размер на 200 млн. евро. В края на януари т.г. парламентът ратифицира споразумение между България и Италия за съвместно изграждане и използване на съоръжения във войсковия район „Кабиле“. Още: US самолетите и отношенията ни със САЩ разпалиха двама бивши военни министри