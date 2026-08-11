Бивши от БСП, бизнесмени и "разпознаваеми лица": "Прогресивна България" ударно гради местни структури в цялата страна (СНИМКИ)

Малко над два месеца след официалното си учредяване като политическа партия, "Прогресивна България" се зае с ударно изграждане на местни структури в цялата страна, показа справка на Actualno.com. В социалните мрежи стотици страници на регионалните подразделения на формацията споделят ежедневно снимки и информация за новоизбрани председатели и попълване на членска маса в съответните образувани местни структури.

С това "Прогресивна България" на практика се вслуша в експертния и професионален глас на изследователи, които неведнъж са отчитали, че всяка поява на нова голяма политическа формация (бел.ред. НДСВ, ИТН, ПП) може да претърпи бърз крах, ако не успее да усвои тази всеобща политическа енергия и по места и да я превърне в устойчиви местни структури. Този процес идва и близо година преди началото на предизборната кампания за местните избори през есента на 2027 г., за които очевидно управляващите вече се подготвят активно.

Иначе в края на юли на редовно разширено заседание на Изпълнителния съвет ПБ избра 32-ма областни координатори - по един за всеки избирателен район плюс един общ за София-град, освен отделните за 23, 24 и 25 МИР. Общо 21 от тях са депутати от съответните области: Георги Чакъров (Велико Търново), Георги Митов (Враца), Румен Мунтянов (Добрич), Ивет Горанова (Ловеч), Емине Гюлестан (Кърджали), Димитър Петров (Монтана), Милен Трифонов (Пазарджик), Петър Витанов (Перник), Антонио Василев (Плевен), Галин Дурев (Пловдив-област), Маломир Власов (Разград), Димитър Тодоров (Силистра), Весела Момчева-Таун (Сливен), Стефан Сабрутев (Смолян), Димитър Здравков (София-град), Даниел Парушев (23 МИР), Стефан Белчев (24 МИР), Асен Бабачев (25 МИР), Таня Гюрюшева (Търговище), Иван Ганчев (Шумен), Георги Чалъков (Ямбол).

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Други координатори съвместяват длъжности. Георги Маджаров е зам.-областен управител на Бургас, а областни управители са Огнян Асенов Михайлов - на Видин, Кристина Сидорова - на Габрово и Георги Чалъков - на Ямбол. Засега петима от останалите областни координатори нямат държавни назначения - Ангел Стоев (Пловдив), Георги Стоилов (Русе), Таня Балова (София-област), Петко Тенев (Стара Загора) и Мартин Деспов (Хасково).

Един от министрите - този на туризма Илин Димитров - застана начело на варненската структура. В самото национално ръководство на управляващата формация пък са са още два министри - финансовият Гълъб Донев и военният Димитър Стоянов, заедно с началника на кабинета на премиера Николай Копринков и председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Вътрешният министър Иван Демерджиев е председател на Контролния съвет. Шефът на парламентарната група Петър Витанов освен местен лидер в Перник е и в националното ръководство. Последният в редиците е плевенският депутат Димитър Здравков.

Страната гъмжи от структури

След указанията на централното ръководство местните структури да бъдат изграждани в най-кратки срокове, то в разгара на лятото публикации в тази посока се появяват всеки ден.

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В Пловдив "Прогресивна България" вече има районни организации в два от най-големите райони - "Централен" и "Южен". Учредителните събрания са проведени под ръководството на координатора на партията за Пловдив Ангел Стоев. "Очакванията към нас са големи, тъй като Пловдив страда от тежки хронични проблеми и е необходима радикална промяна", заявява той пред първите членове на формацията. За председател на районната организация в "Централен" е избран Тодор Стоилов, а в район "Южен" е избран Красимир Ламбрев.

Структури има учредени в почти всички областни градове, както и в немалко от по-малките населени места. Има области, в които вече са готови с формирането на общински структури навсякъде.

Само за няколко дни вече има създадени партийни структури в Брегово, Елин Пелин, Димитровград, Белоградчик, а преди дни и в Гоце Делчев, Хаджидимово, Самоков, Симеоновград, Харманли, Ловеч, Свиленград, Костинброд, Казанлък, Павел баня, Николаево, Гурково и много други.

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В София местни структури са изградени във всички столични райони и квартали. Стефан Белчев е избран за областен координатор на ПБ в 24 МИР, Даниел Парушев е определен за областен координатор на 23 МИР, а бившият младежки лидер на БСП и понастоящем депутат от управляващите Димитър Здравков - за София-град.

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Бивши от БСП, икономисти, бизнесмени

На места не липсват и любопитни моменти в биографиите на избраните.

Като например в Севлиево, където е била избрана Светла Георгиева, представена от ПБ като "дългогодишен общественик". Пропуснато е обаче да се спомене, че е общински съветник втори мандат, избирана от две различни местни коалиции от малки партии. За общински председател в Дряново пък е избран Иван Събев, представен като икономист, преподавател и предприемач, без да се казва, че е бил общински съветник в предходния мандат от шарена местна коалиция, а след това кандидат-депутат на "Изправи се! Мутри вън!".

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Според някои публикации в местни групи на различни градове обаче, не навсякъде учредителните събрания са протекли гладко, а избраните за председатели имат спорни биографии, твърдят някои анонимни профили във въпросните групи. Такъв е примера с твърдението за новоизбрания председател на ПБ в Нова Загора - Мишо Бахов. Потребители споделят, че той има спорна биография, а определението "разпознаваема личност" се възприема противоречиво.

"Сред немалка част от хората в Нова Загора името на Мишо Бахов предизвиква по-скоро противоречиви реакции и според мен личният му обществен имидж е сериозно компрометиран. Абсолютна безличност и в членовете състояща се основно от неуспели и в личен, и в професионален план хора", пише анонимният потребител в публикацията, изпълнена с обиди и немалко езикови грешки.