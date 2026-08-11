Заради взривовете в “ЕМКО“: Атанас Атанасов иска изслушване на Демерджиев и шефа на ДАНС

В първия работен ден на Народното събрание ще внесем искане за изслушване на министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС. Те дължат на парламента отговори за всички факти и обстоятелства около инцидента - какво е установено, какви версии се проверяват и какви действия са предприели службите. За това настоява депутатът от “Демократична България“ Атанас Атанасов, а поводът е взривовете в склада на “ЕМКО“, съобщават от пресцентъра на ДСБ. От години България е терен, на който руските служби действат на практика напълно необезпокоявани. След отравянето на Гебрев, данните за намеса на ГРУ и поредицата от взривове в оръжейни обекти резултатът е един и същ - много съмнения, малко действия и почти никакви отговори, се казва в съобщението. Още: Взривил се дрон, взрив в оръжеен завод: Кой още мисли, че не сме във война?

Руска диверсионна дейност

Случаят с взрива в склада на „ЕМКО“ край Белица не може да бъде добавен към този списък. Още по-малко днес, когато Русия води пълномащабна агресивна война срещу Украйна и хибридна война срещу цяла Европа. Има защо да сме особено внимателни.

Снимка БГНЕС

Емилиян Гебрев беше отровен през 2015 г. заедно със сина си и директор на “ЕМКО“. По този случай българските власти стигнаха до руски офицери от ГРУ. Преди и след това имаше взривове в обекти, свързани с българската оръжейна индустрия, включително “ЕМКО“. Имаше и официално заявена от прокуратурата версия за руска диверсионна дейност, припомнят от ДСБ и питат: И какво знаем днес за тези случаи? Много малко. Има ли последствия? Съвсем не. Още: Не е тази версията за взрива в склада в Белица: "ЕМКО" и Демерджиев говорят различно

“Няма данни за външна намеса“ е неприемливо

Сега отново имаме взрив в обект на „ЕМКО“. При тези обстоятелства е неприемливо службите просто да кажат: “Няма данни за външна намеса“. Откъде знаят? Как са го установили? Какви версии са проверили? Какво са направили, за да изключат руско участие? Искам тези въпроси да получат отговор пред българския парламент, казва Атанас Атанасов. Не приемам и няма да приема оправданието, че тече следствено дело. Досъдебното производство не освобождава ДАНС и МВР от задължението да информират парламента за заплахите за националната сигурност и за действията, които предприемат, категоричен е той. Още: Взривът във военния завод "ЕМКО": Огънят тръгнал от барутните заряди, разследват всички версии