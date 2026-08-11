"Той толкова се засегна, че беше готов да си тръгне": Нинова за едно (почти) пророческо предупреждение на Йотова към Радев (ВИДЕО)

За любопитен момент от миналото на премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова разказа в ефира на Студио Actualno председателят на "Непокорна България" и бивш лидер на БСП Корнелия Нинова. Тя си спомни периода от първата кандидатпрезидентска кампания на двамата през 2016 г., когато социалистите под ръководството на Нинова застанаха зад кандидатурата им.

На въпрос как гледа с днешна дата на прословутия цитат на Йотова към Радев, с който го призова никога да не се обръща срещу интересите на БСП, преизнесен именно в навечерието на кампанията преди първия им мандат, Нинова сподели:

"Звучи ми лицемерно сега. Спомням си го този момент, когато тя отправи това предупреждение към Радев - той до такава степен се засегна, че беше готов да стане и да си тръгне, полагахме усилия да го задържим. А какво показа времето и историята - Румен Радев и Илияна Йотова разбиха БСП. Така че тези думи са били абсолютно лицемерие", каза Нинова и цитира думи на бившият председател на инициативния комитет зад Радев - д-р Цветеслава Гълъбова относно неин разговор със Николай Копринков от 2022 г. В него той я уверява, че структурите на БСП и паричните потоци на Борисов ще застанат зад бъдещата партия на Радев.

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"Аз това го говоря също много отдавна - Радев не е алтернатива, той е опасност и няма да премахне модела Борисов-Пеевски, срещу който и аз съм се борила десет години. Ще се съюзи с тях и времето го доказа, че е така", каза още Нинова в Студио Actualno.

Тя подчерта, че очаква есента напрежение и протести и те ще бъдат основани на икономическото и социално положение в страната. "Има разочарование от Румен Радев, който излъга хората, че ще разгради този модел. Той го надгражда - договаря се с тях. За сто дни да направиш толкова глупости и безумни неща, аз не съм виждала в българската политика. Не могат, не знаят, нямат програма, не се справят", категорична бе още Нинова.

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Целият разговор гледайте във видеото: