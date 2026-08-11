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Димитър Стоянов: Още няма отговор на запитването до Украйна относно дрона

11 август 2026, 12:04 часа 977 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Димитър Стоянов: Още няма отговор на запитването до Украйна относно дрона

Въпреки срещата на външния министър с посланика на Украйна у нас, запитването към Украйна, което изпратихме по линия на службите, все още няма отговор. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов във връзка с падналия дрон в събота в непосредствена близост до бившия Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Кардам". Министърът днес отново е имал разговор с началника на служба „Военно разузнаване“ да проведе нова среща с военното аташе на Украйна и да поиска отново информация.

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"Все още нямаме такава. Няма постъпила информация и от МВР дали на борда е имало взривни вещества. Надявам се в скоро време да я получим, добави той.

Припомняме, че на 8 август дрон навлезе във въздушно ни пространство и се взриви на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния.

Военният министър коментира и обстановката около летището в "Безмер", като заяви, че тя е "спокойна". "Има разположени два самолета цистерни. Няма инциденти, нещата вървят в правилната посока", каза той.

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Димитър Стоянов дрон война Украйна украински дрон
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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