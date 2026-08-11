Настъпление в столицата: "Прогресивна България" създаде структура в София, започва да набира членска база

"Прогресивна България" изгради и структурира свои районни партийни организации в София. Историческият триумф на изборите беше само първата стъпка. Сега започва реалната работа на терен.

Това съобщиха от "Прогресивна България" в 24 МИР в София.

"Приятели, огромното доверие от 44,59%, което гласувахте на партия „Прогресивна България“, ни донесе не просто победа. То ни донесе абсолютно мнозинство от 131 народни представители в парламента и огромна историческа отговорност. Ние знаем, че истинската политика не се прави от жълтите павета – тя се прави сред хората, в кварталите, лице в лице с реалните проблеми. Затова днес направихме нещо голямо! Направихме следващата решителна крачка към изграждането на трайна, силна и работеща връзка с гражданите в столицата. С гордост споделяме, че „Прогресивна България“ успешно изгради и структурира свои районни партийни организации във всички 8 района на 24 МИР – София! От днес имаме силни, мотивирани и подготвени екипи във всеки един от тях", гласи съобщение на партията.

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Според формацията новоизбраните ръководства нямат време за губене и започват незабавна и постоянна работа на терен по места.

Набиране на съмишленици

От ПБ изброяват основните си задачи в София:

Директен контакт с гражданите – отваряне на канали за постоянна обратна връзка за проблемите на всеки район, улица и блок.

Разширяване на членската база – привличане на честни, будни и можещи съмишленици, които искат да променят средата около себе си.

Решения за местните казуси – превръщане на сигналите на гражданите в реални политически и законодателни инициативи чрез нашите представители.

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"Учредяването е само началото. Изборният резултат ни даде легитимност, но оттук нататък истинският ни резултат ще се измерва единствено с работата, която вършим на терен, и с доверието, което успяваме да изградим и защитим всеки ден. Няма малки и големи проблеми – има несвършена работа и липса на чуваемост. Ние ще променим това", заяви Стефан Белчев, областен координатор на „Прогресивна България“ за 24 МИР – София.

Даниел Парушев пък е определен за областен координатор на 23 МИР - София.

"За мен е чест да споделя, че бях определен за областен координатор на 23 МИР - София на партия Прогресивна България. Благодаря за доверието на Румен Радев и на цялото ръководство на партията. Приемам тази отговорност с ясното съзнание, че истинската промяна се постига с работа, постоянство и активни хора. Пред нас стоят важни задачи - борба с корупцията, овладяване на високите цени, справедлива съдебна система и по-ефективни институции. Но също толкова важно е да работим за една по-добра София - по-чиста, с по-добра инфраструктура, повече ред и сигурност и повече възможности за хората. Най-голямата ни цел е да привлечем активни граждани, които не са безразлични и искат да участват в изграждането на по-добро бъдеще за нашия град и за България", написа той.

По-рано Димитър Здравков бе избран за областен координатор на партията за София-град.