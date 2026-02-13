Любопитно:

Балабанов: ИТН ще политизира случая "Петрохан" (ВИДЕО)

13 февруари 2026, 10:08 часа 325 прочитания 0 коментара
Балабанов: ИТН ще политизира случая "Петрохан" (ВИДЕО)

"Въпреки платените анализатори, които от сутрин до вечер твърдят, че това не трябва да се политизира - напротив, това ще се политизира. ИТН ще го политизира, защото за нас на първо място са децата ни", коментира заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов пред медиите в парламента. Той заяви, че няма сила на света, която може да каже, че е по-добре да не се коментира случващото се в "Петрохан" .

"Кое да коментираме? Същите тези, които получиха властта през задния вход, които ще правят избори с тяхно МВР. Искам първо да видим този случай докъде ще стигне, всички лица да станат явни, да ги видим публично", коментира Балабанов. 

Той дори направи сравнение с досиетата "Епстийн" и посочи, че не е видял те да не се политизират, но и обвини ПП-ДБ, че хвърлят димки. 

ИТН със законодателна инициатива след "Петрохан"

След случая "Петрохан" от партията на Слави Трифонов предлагат юридическите лица с нестопанска цел да нямат право да извършват дейност, сходна или припокриваща с тази на органи, натоварени с публични функции, включително органи на изпълнителната власт. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ИТН предлагат тези НПО, които нарушават тази забрана, да бъдат закрити, а тяхното имущество ще бъде отнемано в полза на държавата. В предложението им са предвидени и глоби. 

"От управленията на ПП-ДБ сме виждали многократно как публичен ресурс и контролни функции се делегират на НПО. Ето защо парламентарната група на ИТН подписахме и сега ще депозираме законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел", коментира Александър Рашев. Сектата в трагедията "Петрохан-Околчица": Психолог за общността на Калушев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Петрохан Станислав Балабанов ИТН 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес