Балабанов: ИТН ще политизира случая "Петрохан" (ВИДЕО)

"Въпреки платените анализатори, които от сутрин до вечер твърдят, че това не трябва да се политизира - напротив, това ще се политизира. ИТН ще го политизира, защото за нас на първо място са децата ни", коментира заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов пред медиите в парламента. Той заяви, че няма сила на света, която може да каже, че е по-добре да не се коментира случващото се в "Петрохан" .

"Кое да коментираме? Същите тези, които получиха властта през задния вход, които ще правят избори с тяхно МВР. Искам първо да видим този случай докъде ще стигне, всички лица да станат явни, да ги видим публично", коментира Балабанов.

Той дори направи сравнение с досиетата "Епстийн" и посочи, че не е видял те да не се политизират, но и обвини ПП-ДБ, че хвърлят димки.

ИТН със законодателна инициатива след "Петрохан"

След случая "Петрохан" от партията на Слави Трифонов предлагат юридическите лица с нестопанска цел да нямат право да извършват дейност, сходна или припокриваща с тази на органи, натоварени с публични функции, включително органи на изпълнителната власт.

ИТН предлагат тези НПО, които нарушават тази забрана, да бъдат закрити, а тяхното имущество ще бъде отнемано в полза на държавата. В предложението им са предвидени и глоби.

"От управленията на ПП-ДБ сме виждали многократно как публичен ресурс и контролни функции се делегират на НПО. Ето защо парламентарната група на ИТН подписахме и сега ще депозираме законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел", коментира Александър Рашев. Сектата в трагедията "Петрохан-Околчица": Психолог за общността на Калушев