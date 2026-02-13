Любопитно:

Материали от разследването по случая "Петрохан-Околчица" са изпратени на Рая Назарян

Прокуратурата изпрати в Народното събрание материали от досъдебните производства за смъртта на шестима души в районите на хижа "Петрохан" и в района на връх Околчица, съобщиха от държавното обвинение. Те са изпратени до председателя на парламента с разрешение на наблюдаващите прокурори. В тях се съдържат разпити на свидетели, заключения от експертизи, протоколи и писмени доказателства, събрани до момента, включително и веществени доказателства.

От прокуратурата уточняват, че материалите са предоставени с оглед високия обществен интерес, при спазване на принципите за откритост и прозрачност на действията на органите на съдебната власт и за взаимодействие с органите на законодателната и изпълнителната власт, както и във връзка с предложение на двама депутати в 51-вото Народно събрание.

Народните представители и другите длъжностни лица от парламента не следва да допускат разгласяване на факти от интимния живот на разпитаните по делото свидетели, както и факти, уронващи техния авторитет и достойнство.

Трагедията

На 2 февруари бяха откри три простреляни тела в района на хижа "Петрохан". Впоследствие бяха обявени за издирване трима души, свързани с неправителствена организация.

Няколко дни по-късно издирваните бях открити, също простреляни, в района на връх Околчица. Една от основните версии на разследващите е убийство с последващо самоубийство или самоубийство.

Прокуратурата вчера съобщи информация относно балистични и съдебно-медицински експертизи, извършени по разследванията и свързани с причините за смъртта на шестимата.

Виолета Иванова
