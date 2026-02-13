След разказите за педофилия: Калин Стоянов намекна, че може да няма сигнал в ГДБОП (ВИДЕО)

Лайфстайл:

"Нека излезе този сигнал, да се види имало ли е такъв или не". Така депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов, който е бивш директор на ГДБОП и бивш вътрешен министър коментира твърденията на Валери Андреев за теч на информация по сигнала му за педофилия свързана с Ивайло Калушев и неправителствената рейнджърска организация, чиито членове бяха открити мъртви край хижа "Петрохан" и в подножието на връх Околчица.

Припомняме, че Андреев разказа, че сигналът му е бил подаден в ГДБОП, но впоследтвие е имало теч на информация. 

Калин Стоянов обаче няма информация дали изобщо има такъв сигнал.

"Всичко това е много лесно проверимо. Във всеки един момент може да се провери има ли такъв сигнал, от кого е подаден, какви са били твърденията в него, съответно кой на кого е разпределил този сигнал, за да стигне до конкретния оперативен служител. От там нататък може да се види и каква е констатацията по този сигнал", заяви още Стоянов. 

Той уточни, че в момента няма как да проверява дали има или няма такъв сигнал, защото няма такова качество. Калин Стоянов обаче знае за проверка на Инспектората, която трябва да излезе с резултат. ОЩЕ: Изтичане на информация от службите за "Петрохан": Атанасов призова да се свалят картите

"Крадецът вика дръжте крадеца"

Калин Стоянов разкритикува и ПП-ДБ, като според него "крадецът вика: дръжте крадеца". 

От "ДПС - Ново начало" на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски имат въпроси към представителите на ПП-ДБ.

"Тук трябва да излязат и да отговарят на въпроси г-н Бойко Рашков, който по това време е раздал значително количество оръжие на тази група, незнайно за какво да се въоръжава. Г-н Бойко Рашков закри районното управление в Годеч и успоредно с това закри втора група за охрана на държавната граница към "Гранична полиция" и този район тотално остава необезпечен. Къде е г-н Сандов да обяснява за споразумението? Къде е Надежда Йорданова, къде е г-н Денков? Къде е Терзиев, декларирал ли е тези средства, които е дал?", попита още Стоянов. 

Проверка на НПО, свързани с ПП-ДБ

Калин Стоянов смята, че има основание и повод да се проверят абсолютно всички НПО, свързани с ПП-ДБ и с представителите на Сорос в България.

"Аз допускам, че в България и към момента може да има подобни на "Петрохан" случай. Тези хора са психично болни, които за съжаление посягат на най-ценното нещо, на нашите деца", коментира Стоянов. ОЩЕ: ДБ обмисля временна комисия за "Петрохан"

