След случая с Роби Уилямс: Борисов иска незабавно закриване на ДАИ (ВИДЕО)

"Моето предложение е да се закрие незабавно тази агенция", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента след като задържаха за подкуп двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", популярна в обществото като ДАИ. Те са спрели пет камиона от товарната композиция за концерта на Роби Уилямс, като на трима са поискали подкуп съответно - два пъти по 200 лв. и 300 евро, като за искането на подкупа са ползвали Google translate.

Борисов бе попитан дали трябват боди камери за служителите на агенцията, като той каза, че и бодите да им сложат - все тая, а ако искат могат и комбинезон да им сложат. ОЩЕ: Ползвали Google translate за подкупа: Ето колко пари са взели служители на ДАИ от екипа на Роби Уилямс (ВИДЕО)

Планът на Борисов

Лидерът на ГЕРБ коментира, че една част от дейността на ДАИ ще си отиде в КАТ, а другата тол системата може да я прави безпроблемно.

"Претоварването на колите - тол системата, превишена скорост - тол система, тирове - всичко тол система и накрая на тол системата трябва да има един катаджия, който да ги отведе да си платят глобите", добави Борисов. Според него това е елементарно", посочи Борисов.

Критики към кмета на София

Борисов разкритикува кмета на София, че няма мнозинство. На въпрос дали ще му предложи такова, той оговори: "Веднъж му дадох пример, че по начина, по който е тръгнал, никога няма да решим проблема с трафика, защото да затворим "Люлин" и "Борис" е жизнено важно за ринга на София, минаха вече една-две години. Той тогава ми каза, че съм много добър архитект. От тогава непоискан съвет не давам".

Той отговори на критиките на "Демократична България" за дупка в бюджета на държавата и дали ще приемат техните предложения, като посочи, че преди години дългът е станал 18 млрд. лв., защото са взимали по 500 млн. лв. на седмица.

"Дай да не си даваме предложения", добави още Борисов. Според него има време до приемането на бюджета и че приходните агенции ще се справят, за да няма голям дефицит.

Разследване срещу Сорос?

Борисов коментира и отказа за разследване на дейността на Сорос в България, като попита дали парламентът е органът, който да разследва. "30 минути слушах празнодумие. "Възраждане", които подкрепиха ПП и ДБ, сега ПП и ДБ ги обвиняват, че били патерица на ГЕРБ. От другата страна Божанков ги обвинява за нещо, което той е подкрепил с "Величие" и "Възраждане" преди няколко дни", коментира случващото се в пленарна зала Борисов.

Според него има две теми, с които правителството трябва да се справи, и това са водата и цените.

Той заяви, че познава петима премиери, с които работи, като отговори на критиките на ДБ, че има още един премиер в лицето на Таки, но отрече да го познава. ОЩЕ: Кабинетът в ролята на сериала "Двама мъже и половина": Петър Витанов с мрачна прогноза за БСП