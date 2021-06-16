Служебният премиер смени председателя на Патентното ведомство
Премиерът освобождава от длъжността председател на Патентно ведомство Петко Николов. Владя Борисова е била член на Академичния съвет към Председателя на Патентното ведомство от 2017 г. досега. Директор е на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС. Притежава юридическо и икономическо образование от УНСС.
Петко Николов е новият председател на Патентното дружество
Петко Николов е назначен за председател на Патентното ведомство със заповед на министър-председателя, съобщиха от правителствената прес...
Редактор:
Елин Димитров
Етикети: Патентно ведомство Директор