Служебният премиер смени председателя на Патентното ведомство

Какъв ще е ефектът от санкциите на САЩ срещу Пеевски и Божков?

Само за тях е важно, защото светът ще им се види тесен, особено в парично отношение

Това ще е тласък най-после да почнем реална реформа в прокуратурата и съда, за да ограничим корупцията истински

Имиджова работа, нищо няма да се промени

Не мога да преценя