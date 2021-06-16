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Служебният премиер смени председателя на Патентното ведомство

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Служебният премиер смени председателя на Патентното ведомство
Снимка: БГНЕС

Владя Борисова бе назначена за председател на Патентно ведомство. Това стана със заповед на министър-председателя Стефан Янев.

Премиерът освобождава от длъжността председател на Патентно ведомство Петко Николов. Владя Борисова е била член на Академичния съвет към Председателя на Патентното ведомство от 2017 г. досега. Директор е на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС. Притежава юридическо и икономическо образование от УНСС.

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