ВАС окончателно потвърди прекратяването на поръчката за боклука в три района на София

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди прекратяването на обществената поръчка за сметосъбирането и почистването в три района на София - "Възраждане", "Оборище" и централната част на "Триадица". Съдът остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което беше отхвърлена жалбата на консорциум "Почистване Триадица" ЕАД срещу прекратяването на процедурата.

Става дума за седмата обособена позиция от поръчката на Столичната община за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и обществени пространства. Тя обхваща районите "Възраждане" и "Оборище", както и централната част на "Триадица" в зоната между булевардите "Витоша", "Патриарх Евтимий", "Христо Ботев" и ул. "Позитано". Още: Обрат: ВАС върна ключова поръчка за почистването в София

Поръчката е прекратена за втори път

Това е второто прекратяване на процедурата за въпросните райони. Първоначалното решение на заместник-кмета на Столичната община беше обжалвано пред КЗК, а впоследствие и пред ВАС. С окончателен съдебен акт върховните магистрати отмениха първото прекратяване и върнаха преписката на възложителя, за да продължи процедурата от етапа на класиране на участниците и определяне на изпълнител.

При повторното произнасяне обаче общината отново е прекратила поръчката. ВАС приема, че този път не е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Според съда в предходното решение не са били дадени задължителни указания за конкретен резултат от процедурата, нито е било предписано кой участник трябва да бъде класиран на първо място и избран за изпълнител. Указанието е било единствено процедурата да продължи от етапа на класиране. Още: София с нови договори за чистота в 6 района

Без конкуренция изборът на изпълнител би бил директно възлагане

Върховните съдии отхвърлят и твърдението на консорциума, че КЗК е излязла извън правомощията си и е заместила преценката на възложителя. Според ВАС антимонополният орган е извършил допустим контрол за законосъобразност, без да навлиза в същинската оценка на предложенията.

В решението си съдът припомня установената практика, според която наличието на конкурентни оферти, които да бъдат сравнени, е задължително условие за избор на изпълнител. Ако се приеме, че възложителят е длъжен да сключи договор с единствения участник, допуснат до оценяване и класиране, това би било равносилно на директно възлагане на обществената поръчка. Още: ВАС удари по Терзиев за боклука в София

ВАС не приема и възражението, че решението на възложителя е незаконосъобразно заради липсата на мотиви защо не е последвал предложението на комисията да бъде сключен договор с участника, класиран на първо място.

Съдебният акт на Върховния административен съд е окончателен.