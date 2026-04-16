Социологически упражнения дни преди вота: Кой колко мандата ще има и какво доверие печели? (СНИМКИ)

В навечерието на предсрочните избори на 19 април последното проучване на агенция "Маркет Линкс" за bTV за настоящата предизборна кампания очертава 5-партиен парламент с много ясно изразен лидер. Според данните първи са "Прогресивна България" с 30,8%, втори са ГЕРБ-СДС с 18%, трети остават ПП-ДБ с 11,2%, четвърти са "ДПС-Ново начало" с 6,5%, а пети - "Възраждане" с 4,2%.

Проучването е проведено сред 1003 лица над 18 г. в страната в периода 7-14 април 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета. Тук идва и първата ремарка - емпирично погледнато проучванията с най-високо доверие и точност на отчетените данни се провеждат по методите лице в лице с таблети.

Според същите данни под 4-процентовата бариера остават "Величие" с 3,1%, "Сияние" с 2,3%, МЕЧ с 2% и "БСП - Обединена левица" с 2%. На този фон Добромир Живков от "Маркет Линкс" обяви, че все още в настоящата картина има 15%, които все още не са решили за кого ще гласуват, но са декларирали своето участие в изборния процес.

Практически именно тези около 400 хиляди гласа попадат в т.нар. затъмнение за социологията, тъй като последните 2-3 дни от кампанията са с най-много динамики и волатилности в предпочитанията на електоралния корпус. Всички настъпили промени в тези часове се отчитат едва във втората половина на изборния ден.

На база на тези данни от агенцията правят още две представяния - опит за изборна прогноза (бел.ред. горните данни са моментна снимка на нагласите) и опит за изчисляване на мандатите на база тази прогноза, а не на база на измерената моментна снимка.

"Половината от колебаещите се отиват директно към "Прогресивна България" и те печелят с 38%. ГЕРБ-СДС получават 19,8%, ПП-ДБ – 13,1%, "ДПС-Ново начало" - 7,5% и "Възраждане" - 5,6%", обясни социологът тази тяхна прогноза. По думите му динамиката е основно в първата политическа формация. "Очакваме силно изявен един лидер, който има претенцията да донесе промяна на политическия управленски модел", допълни Живков.

"Очевидно вървим към ситуация, в която "Прогресивна България" би могла да разчита на правителство на малцинството. Ако осъмнем в понеделник с парламент с пет политически формации, може да имаме стабилно управление, формирано и на базата на коалиция от само две политически формации. За съдебна реформа обаче трябва да бъдат поне три", каза Живков.

Доверие в лидерите

В последните десет дни преди изборите Румен Радев увеличава своя кредит на доверие, който е един от основните фактори за резултата на водената от него коалиция. Вече няма съмнение, че политическата фигура на бившия президент върви по различна траектория от тази на други публични фигури, които са заемали постове в държавни институции и по влиянието ѝ в този момент може да бъде сравнявана с тази на Бойко Борисов през 2009 г., пишат от "Маркет линкс".

Подкрепата за останалите политически лидери продължава да бъдат затворена в рамките на електоратите на техните формации с минимални изменения през последните месеци. Единственото изключение от тази тенденция е Бойко Борисов, при който е видим спад с 3 пункта до 16%, като с това той вече не попада в категорията на политическите фигури, чието доверие надхвърля електоралната подкрепа за формацията, която води.

Прави впечатление също, че "класацията" е подредена не по намаляване на рейтинга на одобрение, а по показателя нетен рейтинг (разлика между доверие и недоверие):

Избирателна активност

Според агенцията се очаква значително по-голяма избирателна активност, а коалицията зад Румен Радев е основен двигател за това негласуващи до този момент да се завърнат обратно като гласоподаватели в изборния процес. "При по-висока избирателна активност вероятно тези партии ще отпаднат от парламента. При определен спад на избирателната активност има шанс техните твърди ядра, на които разчитат, да увеличат своята пропорционална тежест, спрямо гласуващите. Тогава някоя от тях може да успее с мобилизация в последните дни да влезе в следващото Народно събрание", поясни Добромир Живков.

Според данните мобилизацията расте, за да достигне рекордните 61% декларирана готовност да се гласува. Социолозите обаче отчитат известно надценяване в тези данни.

