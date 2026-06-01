Огромен взрив във фабрика за фойерверки разтърси Малта (ВИДЕА)

01 юни 2026, 12:37 часа 334 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Огромен взрив във фабрика за фойерверки в района на Магтаб рано в понеделник сутринта беше чут в голяма част от остров Малта, като жители съобщават за счупени прозорци и разтърсени от ударната вълна сгради. Двама мъже са били откарани в болница “Матер Деи“ с леки наранявания, след като мощна експлозия е разтърсила фабриката за фойерверки “Та' Лурдес“ в района на Магтаб около 6:30 ч. сутринта в понеделник, предават световните агенции, цитирани от бТВ. 67-годишен и 47-годишен мъж, и двамата жители на Сейнт Полс Бей, са се намирали в ниви в близост до фабриката по време на взрива. Те са били откарани с линейка в болница, заедно с други хора, които са изпаднали в шок.

Взривът е бил чут на километри

И двамата са прегледани и е установено, че са получили леки наранявания. От полицията потвърдиха, че нито един от лицензираните работници на фабриката не е бил на място по време на експлозията.

Взривът, който е станал във фабриката на улица е бил чут на километри разстояние, като е разтърсил сгради и е счупил прозорци в различни части на Малта.

Спешните служби са били изпратени незабавно на място, а полицията в момента разследва причините за инцидента.

Жители на околните населени места съобщават, че са чули експлозията от няколко километра разстояние, а други разказват, че са усетили силната ударна вълна.

Ужасяващо преживяване

Един човек, който по това време е разхождал кучетата си в парк “Кенеди Гроув“, описва преживяното като ужасяващо.

“Бях в Кенеди Гроув с кучетата, когато чух първия взрив. Първоначално си помислих, че е избухнала газова бутилка. След това, около пет минути по-късно, последваха още три взрива в бърза последователност.

Взривовете бяха толкова мощни, че буквално усетих как косата ми се раздвижва от ударната вълна, а всички дървета около нас се разтресоха.

Кучетата ми изпаднаха в паника. Никога през живота си не съм бил толкова уплашен — за миг наистина си помислих, че сме под бомбардировка.“

Свидетелят съобщава и за видими щети в района, включително счупени прозорци и откъртени части от фасадата на поне една сграда.

На мястото остават екипи на полицията, Гражданска защита, Въоръжените сили на Малта и медицински служители, които работят за обезопасяване на района. Гражданите са призовани да избягват зоната около инцидента.

Спасиана Кирилова Редактор
