Нинова: Точно на 1 юни - намаляване на майчинството! Наказват младите семейства!

Новата власт ще се окаже най-антисоциалната в последните години. Точно днес, на празника на детето, "Прогресивна България" обявиха, че обмислят да намалят срока на майчинството.

Това написа бившият лидер на БСП и настоящ такъв на "Непокорна България" Корнелия Нинова по отношение на изказването на депутата от ПБ Владимир Николов пред бТВ, че една от възможните мерки по отношение на демографската политика е намаляването на майчинството у нас.

"В държавата с най-ниска раждаемост и тежка демографска криза, да посегнеш на младите семейства и децата е пълно безумие. При това с голям недостиг на места в детски градини и ясли", възмути се още тя.

"Наказват младите семейства"

Според нея премиерът Радев е обещал да се бори с демографската катастрофа, а сега прави точно обратното.

"Обеща да се справи с олигархията и кражбите. Вместо това прогресистите наказват работещите хора с вдигане на осигуровките. Наказват младите семейства. Обмислят промяна в минималната заплата, която за някои браншове може да падне под 50% от средната. А от нея зависят редица социални плащания. Те също ще бъдат намалени", коментира още Нинова.

По думите й е "адски несправедливо младите семейства, работещите, самоосигуряващите се, да понесат тежестта на кризата, а банките, монополите да трупат свръхпечалби".

"Адски е несправедливо кражбите и корупцията да продължават, а народът да плаща сметката. Но от същия този народ зависи дали ще допуснем това да се случи", завърши Нинова.

Думите на Николов

"Знаете ли колко е майчинството в другите държави от ЕС? Няколко месеца. Проблемът не е увеличението на парите за втората година от майчинството. Проблемът е, че майките не могат да намерят ясли за децата си. Защото ако една жена иска да гради кариера, в което няма нищо лошо и е насърчително, ако тя стои 2 години майчинство, дай боже да има второ и трето дете, изключително трудно се гради кариера по този начин", коментира Владимир Николов тази сутрин.

Депутатът уточни, че част от мерките, които "Прогресивна България" ще предложи, са за това да няма дискриминация от страна на работодателите към жените. "Защо има статистика, която показва, че част от работодателите не наемат жени в детеродна възраст, защото се опасяват, че те трябва да плащат това дълго майчинство", обясни той.

Николов заяви, че първата мярка в тази посока е намаляване на майчинството, но само при положение, че има осигурени достатъчно ясли.