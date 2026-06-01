Жена загина в морето край известен курорт

01 юни 2026, 12:47 часа 196 прочитания 0 коментара
Тялото на жена е било открито във водите край плаж “Олимпийски надежди“ в района на Несебър, съобщават от полицията в града, цитирани от бТВ.

Сигналът за инцидента е подаден в полицията в Несебър около 20:30 часа в неделя. По първоначални данни в морето е била забелязана давеща се жена, а впоследствие от водата е извадено безжизненото ѝ тяло.

Към момента самоличността на починалата все още не е установена. При извършения оглед по тялото не са открити видими следи от насилие.

На плажната ивица в близост до мястото на инцидента е намерена чанта с летни дрехи и джапанки, за които се предполага, че са принадлежали на жената.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувана проверка, като работата по установяване на самоличността на жената и изясняване на причините за смъртта продължава.

Спасиана Кирилова
