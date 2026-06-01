Започва от Сараево и Скопие: Антонио Коща с визита на Балканите

Западните Балкани са във фокуса на европейската дипломация тази седмица след като председателят на Европейския съвет Антонио Коща започва многодневна обиколка в региона, целяща засилване на политическия диалог и потвърждаване на европейската перспектива на страните от региона, предава македонската телевизия 21. Основните теми ще бъдат разширяването на Европейския съюз, постепенната интеграция, регионалното сътрудничество и въпроси, свързани със сигурността и стабилността.

Ясен сигнал

Коща заяви, че новата му регионална обиколка е ясен сигнал за продължаващата подкрепа на ЕС за Западните Балкани. "Вторият ми тласък в Западните Балкани изпраща ясен сигнал: ангажиментът на Европейския съюз към региона е реален, както и възможността за разширяване. Инерцията е налице. Сега е моментът за резултати", каза той.

Първо Сараево, после Скопие

Пътуването започва на 1 юни в Сараево, където Коща ще се срещне с членовете на президентството на Босна и Херцеговина - Денис Бечирович, Желка Цвянович и Желко Комшич, както и с председателя на Министерския съвет Боряна Кръшко.

На следващия ден, 2 юни, той ще бъде в Тирана, където ще се срещне с албанския премиер Еди Рама, президента Байрам Бегай и студенти от Колежа на Европа.

Същия ден ще пристигне в Скопие, където ще се срещне с премиера Християн Мицкоски, след което е предвидена съвместна пресконференция за 18:30 ч.

На 3 юни Коща ще бъде в Прищина, където ще проведе разговори с изпълняващия длъжността президент Албулена Хаджиу, с оттеглящия се премиер Албин Курти и с представители на опозиционните партии. Обиколката продължава на 4 юни в Белград със срещи с президента Александър Вучич, председателя на парламента Ана Бърнабич и представители на гражданското общество.

Визитата ще завърши в Черна гора, където президентът Яков Милатович ще бъде домакин на гала вечеря в Тиват по случай 20-годишнината от възстановяването на независимостта.

Срещата на върха ЕС - Западни Балкани

На 5 юни Коща ще бъде съпредседател на срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която ще бъде посветена на „споделения просперитет и стабилност на Европейския съюз и региона“.

Европейският съвет информира, че във всички градове ще бъдат организирани пресконференции, а фото и видео материали ще бъдат достъпни чрез медийния център на институцията.