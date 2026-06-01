Официално: единственият новак в родния елит назначи стар съперник за треньор

Дунав Русе е единственият новак, който ще се състезава в Първа лига през предстоящия сезон. “Драконите“ си спечелиха директна промоция, но след като треньорът, който ги изведе до елита – Георги Чиликов, не се разбра с ръководството, напусна клуба. За кандидат за треньор на Дунав беше гласен Валентин Илиев, който направи добър сезон във Втора лига начело на дубъла на ЦСКА, но русенци вече официално обявиха новия си наставник – бившият треньор на Янтра Габрово Емануел Луканов.

Емануел Луканов е новият треньор на Дунав Русе

За нов треньор на Дунав Русе беше спряган Валентин Илиев, но нещата с него явно не са се случили. Дунав вече официално обяви новия си наставник в лицето на Емануел Луканов. Ето какво написаха “драконите“: “Емануел Луканов е новият старши треньор на Дунав! Имаме удоволствието да съобщим, че Емануел Луканов застава начело на представителния отбор на „драконите“ за завръщането ни в елита на българския футбол. Специалистът пристига в Русе с отлична визитка, доказан опит и ясна визия за развитието на отбора.

Още: Шампион с Левски се събира с Любо Пенев в новия му отбор?

Луканов изведе Янтра Габрово до бараж

Ето и част от ключовите акценти в неговата кариера:

През току-що завършилия сезон 2025/2026 той изведе Янтра (Габрово) до бараж за влизане в Първа лига.

През сезон 2022/2023г. постига директна промоция за елита като старши треньор на Етър (Велико Търново).

Притежава солиден опит в най-високото ниво на българския футбол след дълги години работа в структурата на Черно море (Варна), включително и като наставник на мъжкия тим. Бил е част и от Берое.

Натрупал е ценен международен опит в чуждестранни клубове като полския Ягелония и саудитския Ал Кадисия.

Добре дошъл в Русе, Емануел Луканов! Пожелаваме ти здраве, много победи и незабравими моменти със синята фланелка!“

Още: Чиликов обясни защо е напуснал Дунав Русе само дни, след като вкара „драконите“ в Първа лига