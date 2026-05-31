Горанов бил в комуникация с американското правителство за сваляне на санкциите по Магнитски

31 май 2026, 15:03 часа 365 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов комуникирал с администрацията на Доналд Тръмп за сваляне на санкциите му за корупция по закона "Магнитски". Това заяви самият той в интервю за БНР по повод неофициалната информация за свалените санкции от Александър Манолев. "Преписката, която водя с американското министерство на финансите не е затворена. В този смисъл, продължава да стои възможността да бъде преразгледано включването ми в санкционния списък", каза Горанов.

"Би следвало да бъда премахнат"

Неговата теза е, че причината, поради която е включен в него, свързана със скандалите в хазарта от края на 2019 и началото на 2020 г. е невярна по отношение на преценката на неговата роля и вина. "Затова смятам, че би следвало да бъда премахнат, но това зависи от американското правителство, с което сме в комуникация", обясни той.

Горанов каза още, че от ГЕРБ са готови да участват с подкрепа на непопулярни решения, които да върнат нормалността във фискалните условия, стига управляващите да имат смелостта да ги предложат.

"Не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. Бих коментирал драматизма, с който се съобщава тази новина. Би следвало усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да са фокусирани върху съставянето на бюджет в рамките на 3% дефицит и при запазване на данъците, което беше многократно декларирано. Има какво да се направи. Анонсът за намаляване с 10% на разходите за персонал е добър и смислен, но защо се побърза да се изключат от него силовите ведомства?", посочи бившият финансов министър.

Да се реже от капиталови разходи е най-грешно в такава ситуация, защото те са източник на растеж, изтъкна още Владислав Горанов.

Пламен Иванов
