Рокада в екоинспекцията: Освободиха директора на РИОСВ – Варна

Директорът на РИОСВ – Варна Ерджан Ебатин е освободен от длъжност от 1 юни. Това е станало по заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, съобщиха от пресцентърът на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

ОЩЕ: "Време е за реформи": Новият министър на екологията с амбициозна заявка

От днес на негово място е назначен Румен Костадинов. В инспекцията Костадинов е работил в периода 2003-2006 г. като главен юрисконсулт и ръководител на административно-правния отдел, бил е главен юрисконсулт в ТД „Държавен резерв и военновременни запаси“ – Варна. От 2007 г. досега е адвокат. Завършва магистратура по „Управление и опазване на екосистемите“, посочват от МОСВ.

Министър Росица Карамфилова възложи на Инспектората към МОСВ да извърши проверка в регионалната инспекция във Варна, се казва в съобщението.