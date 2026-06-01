След като изпусна първата си цел: Левски веднага намери план Б за крилото

В Левски започна усилена работа по лятната селекция още след края на сезона. На “сините“ им предстоят квалификационни мачове от предварителните кръгове на Шампионска лига и със сигурност трябва да подсилят състава си. Те си бяха набелязали флангови футболист от втородивизионния португалски Шавеш, но той отклони офертата им, за да се насочи към Турция. Но според колегите от “Gong“ Левски веднага намери план Б, като се очаква съвсем скоро да обяви първото си попълнение за лятната селекция – бразилецът Рейналдо.

Левски бързо активира план Б

Левски си беше набелязал крило от втородивизионния португалски отбор Шавеш, но футболистът е отхвърлил предложението на “сините“ заради оферта от турски клуб. Според информациите в Левски веднага са активирали план Б, като се очаква днес, ан 1 юни, в България да пристигне първото ново попълнение на “Герена“ – бразилецът Рейнадо. Той също е флангови футболист и е играл в Шавеш, но под наем елитния Санта Клара.

Brazilian Reinaldo will arrive on Monday to sign with Levski Sofia. The winger last played for Chaves on loan from Santa Clara. pic.twitter.com/jIKrziqes7 — Viktor Vutov (@viktor_vutov) May 31, 2026

Рейналдо ще пристигне със свободен трансфер в Левски

За Шавеш Рейналдо е изиграл 30 мача във второто ниво на португалския футбол, като е вкарал 6 гола и е дал 4 асистенции. От тези 30 мача, Рейналдо е бил титуляр в 29. Според специализирания сайт “transfermarkt“ бразилецът е оценен на 700 000 евро, но в Левски ще пристигне със свободен трансфер, тъй като договорът му със Санта Клара изтича в края на месец юни.

