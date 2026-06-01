Как третият стана първи: Скритите ходове на "Борисов 3", след които ЕС прие Теодора Георгиева за европрокурор

Съветът на Европейския съюз е изиграл основна роля в преподреждането на тримата български кандидати за европейски прокурор, но преди това правителството "Борисов 3" е имало своето влияние в процеса, при който Теодора Георгиева влезе официално в Европейската прокуратура на Лаура Кьовеши. Това се разбира от писмен отговор на министъра на правосъдието Николай Найденов, даден на въпрос от народните представители от "Демократична България" Надежда Йорданова и Божидар Божанов.

Георгиева беше освободена от длъжност заради "тежки дисциплинарни нарушения", обясни в средата на месец май Кьовеши пред bTV. Тогава тя отрече отстраняването на българския европрокурор да е направено във връзка с натиск заради разследвания, по които е работила. Европейският главен прокурор посочи, че причината е изтеклият запис с Георгиева от офиса на издирвания бивш следовател Петьо Еврото. Самата Теодора Георгиева твърдеше, че е заведена на срещата от настоящия и.ф. градски прокурор на София Емилия Русинова и че компроматът е изтекъл заради нейно разследване по повод разширяването на газохранилището в Чирен: Емилия Русинова излезе с първо изявление за връзките с Пепи Еврото.

Йорданова и Божанов се обръщат към министър Найденов с въпроса как е било променено класирането на кандидатите за български европрокурор, след което класираната на трето място Георгиева изведнъж е станала първа. Като контекст те цитират точните думи на Кьовеши от интервюто за bTV: "Миналата година, през март 2025 г., в медиите се появи видеозапис. Видео, в което европейският прокурор от България, госпожа Георгиева, се появява в ситуация, в която, казано съвсем откровено, няма никакво място. В този момент тя призна, че е на видеото. Призна, че това е нейният глас. И между другото, този видеозапис е свързан с начина, по който госпожа Георгиева е била назначена за европейски прокурор. Защото трябва да ви напомня, че в класирането на панела тя беше трета, но впоследствие, след намесата на тогавашното правителство, класирането беше обърнато и тя беше назначена за европейски прокурор. Мога да Ви кажа как изглежда това от гледна точка на Европейската прокуратура. За нас това видео е свързано с начина, по който тя е била назначена тук, защото от трето място тя е била избрана. В другите държави членки колегите, които са били класирани на първо място, са били назначени, но под натиска на тогавашното правителство в България класирането е било променено и тя беше назначена".

Изборът на Теодора Георгиева: Съветът на ЕС не зачита първоначалното подреждане след искане на кабинета

В своя отговор на 28 май Николай Найденов припомня, че съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, всяка държава членка на Европейския съюз, която участва в това сътрудничество, трябва да предложи трима кандидати за европейски прокурор. След това Съветът на ЕС с обикновено мнозинство избира и назначава един магистрат от съответната държава с мандат от 6 години.

Държавите членки сами определят начина, по който да направят подбор на техните трима кандидати за европейски прокурор. Кандидатурите се изпращат на Комитета по подбора, без да се класират кандидатите. След като получи обоснованото становище на Комитета по подбора, в което кандидатите вече се класират съобразно предпочитанията на Комитета, Съветът на ЕС прави избор и назначаване. Ако Комитетът по подбора констатира, че даден кандидат не отговаря на условията, необходими за изпълнението на задълженията на европейски прокурор, неговото становище е обвързващо за Съвета. В останалите случаи Съветът не е обвързан от становището на Комитета по подбора.

Има няколко примера, които показват, че по искане на държава членка Съветът на ЕС не се е съобразявал със становището на Комитета по подбора.

Хронологията в конкретния случай започва на 3 юни 2019 г. - при третото правителство на Бойко Борисов. Тогава Министерството на правосъдието е уведомено по електронна поща, че след проведено интервю с тримата български кандидати Комитетът по подбора е класирал по ред на предпочитание:

Десислава Пиронева - на първо място;

Светлана Шопова - на второ място;

Теодора Георгиева - на трето място.

На 30 януари 2020 г. Десислава Пиронева е назначена за заместник-главен прокурор и дни по-късно писмено уведомява министъра на правосъдието, че се оттегля от процедурата по избор и назначаване на европейски прокурор от България. На 18 февруари същата година Хърватското председателство на Съвета на ЕС е уведомено за това обстоятелство.

Във връзка със заявеното оттегляне на Десислава Пиронева, в началото на юни 2020 г. българската страна е поискала промяна на реда на предпочитание, в който българските кандидати за европейски прокурор да бъдат представени на Съвета. Предложението е мотивирано с факта, че след съответните обсъждания и публично изслушване в рамките на националната процедура седемчленна комисия единодушно е стигнала до заключението, че Десислава Пиронева и Теодора Георгиева са най-подходящи за изпълнение на функциите на европейски прокурор от България, става ясно от отговора на Николай Найденов.

Така кабинетът "Борисов 3" на практика е поискал Георгиева да стане европрокурор от България, тъй като Пиронева вече се е отказала.

"Аргументите в подкрепа на поисканата промяна са представени на срещи на съветници ПВР на 1 юли 2020 г. и на дипломати Античи на 13 юли 2020 г. На тези заседания искания за промяна в подредбата на Комитета по подбора представят още две държави членки освен България (Белгия и Португалия)", пише правосъдният министър.

На 27 юли 2020 г. Съветът на ЕС приема решение за назначаване на европейските прокурори от 22 държави, участващи в засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура. В решението Съветът не следва препоръчания от Комитета по подбора ред на предпочитание за кандидатите от три държави членки - Белгия, България и Португалия. С това решение за европейски прокурор от страната ни е назначена Теодора Георгиева.

"Доколкото информацията за конкретните мотиви и лица е класифицирана от страна на Европейския съюз, подробности могат да бъдат предоставени след нейното декласифициране, за което Ви уведомявам, че ще предприема необходимите действия", обещава министър Найденов.

Припомняме, че през май Бойко Борисов отрече да е участвал по какъвто и да е начин в процедурата по избор на европейски прокурор от България. "Г-жа Теодора Георигева беше предложена и по никакъв начин няма мое вмешателство. Искам да ви напомня, че никога не съм бил нито с джуджета, нито ги знам кои са. В случая сега разбирам коя е Снежанка. Никога не съм говорил, не съм виждал, не познавам Петьо ли там, какъв е, Еврото", заяви лидерът на ГЕРБ.

Още: Борисов се отрича от джуджета и Снежанки: Заговори за обединение с ДБ за президентския вот (ВИДЕО)