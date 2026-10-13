Спорт:

Спешно да търсим НАТО, но без чл. 4: Бивш зам.-министър обяви, че отношенията между София-Москва ескалират

13 октомври 2026, 8:19 часа 757 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Спешно да търсим НАТО, но без чл. 4: Бивш зам.-министър обяви, че отношенията между София-Москва ескалират

"Атаката внася допълнителна ескалация в отношенията между България и Русия. Трафикът или ще намалее драстично, или ще се измести изцяло в териториалните води в България". Това заяви пред bTV Йордан Божилов, бивш заместник-министър на отбраната. По думите му трябва да се мисли дали няма заплаха за териториалните води на България. Още: Нова атака с дронове по търговски кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Русия иска да спре корабоплаването в Черно море

Още: Морската администрация във Варна засега мълчи за втория ударен кораб край Крапец

Според него България и Румъния съвместно да поставят въпроса в НАТО с консултации, което не значи задължително чл. 4. "Аз мисля, че по-силната позиция би била, ако България, Румъния и Турция поставят въпроса за корабоплаването в Черно море", призова Божилов какво да направи държавата като реакция пред Алианса. 

Припомняме, че член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор се консултират извънредно помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени.

Йордан Божилов заяви, че България вече трябва да бъде категорична в позициите си, тъй като случаите на ударени кораби вече не са единични. Не трябва да се разглеждат тези случаи изолирано, защото Русия иска да преустанови търговското корабоплаване в Черно море, посочи бившият заместник-министър на отбраната. 

Още: "Викам Митрофанова": Радев съобщи за втори ударен и потънал кораб в Черно море

 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Украйна Кораби кораб Русия дрон дронове война Украйна ударени кораби Черно море
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес