Спешно да търсим НАТО, но без чл. 4: Бивш зам.-министър обяви, че отношенията между София-Москва ескалират

"Атаката внася допълнителна ескалация в отношенията между България и Русия. Трафикът или ще намалее драстично, или ще се измести изцяло в териториалните води в България". Това заяви пред bTV Йордан Божилов, бивш заместник-министър на отбраната. По думите му трябва да се мисли дали няма заплаха за териториалните води на България. Още: Нова атака с дронове по търговски кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Русия иска да спре корабоплаването в Черно море

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Според него България и Румъния съвместно да поставят въпроса в НАТО с консултации, което не значи задължително чл. 4. "Аз мисля, че по-силната позиция би била, ако България, Румъния и Турция поставят въпроса за корабоплаването в Черно море", призова Божилов какво да направи държавата като реакция пред Алианса.

Припомняме, че член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор се консултират извънредно помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени.

Йордан Божилов заяви, че България вече трябва да бъде категорична в позициите си, тъй като случаите на ударени кораби вече не са единични. Не трябва да се разглеждат тези случаи изолирано, защото Русия иска да преустанови търговското корабоплаване в Черно море, посочи бившият заместник-министър на отбраната.

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