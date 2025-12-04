Спорт:

Шампионът на Румъния преговаря с Ботев Пловдив за трансферна цел на ЦСКА

Румънски гранд преговаря с ръководството на Ботев Пловдив за трансферна цел на ЦСКА. Става въпрос за действащия шампион на северната ни съседка ФКСБ, който иска да привлече левия краен защитник на „канарчетата“ - Константинос Балоянис. Това съобщиха медиите отвъд река Дунав. Както е известно, гръцкият бранител бе силно желан от ЦСКА през лятото, но тогава до сделка не се стигна и той остана на „Колежа“.

През този сезон ФКСБ се представя доста под очакванията като след 18 изиграни кръга заема 9-то място във временното класиране в румънския елит. Поради тази причина ръководството на клуба иска отборът да се подсили на няколко позиции по време на зимния трансферен прозорец. Една от тях е на левия бек, където се подвизава именно Константинос Балоянис. Представители на румънците вече са в напреднали преговори за гръцкия футболист и няма да бъде изненада, ако той смени клубната си принадлежност в следващите месеци.

Константинос Балоянис пристигна в Ботев Пловдив през лятото на 2023 година. Той акостира на „Колежа“ без пари, след като договорът му с гръцкия ОФИ Крит изтече и не бе подновен. До момента крайният бранител е записал 91 мача за „канарчетата“ във всички турнири. В тях той се е отличил с две попадения и 8 асистенции. Балоянис има договор с Ботев до края на настоящия сезон. Според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената на защитника е 1 милион евро.

