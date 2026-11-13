Обиждал ги на "животни" и на "отпаднала необходимост": Божанов иска извинение от зам.-шефа на НС Иван Ангелов

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов призова заместник-председателя на Народното събрание и депутат от "Прогресивна България" Иван Ангелов да се извини на опозицията. Причината са обидите му от тази сутрин, които Божанов определи като недопустими и безобразни. "Г-н Ангелов обиди опозицията, нарече ги животни, че сме били с отпаднала необходимост", коментира Божанов и поясни, че поводът е бил предложенията на управляващите за личните асистенти.

"Вместо смирено да приемат критиката, вместо да поправят тези неща, както с пенсиите, както стана с ракията - те излизат и обвиняват опозицията. Опозицията е тук, за да ви коригира глупостите", заяви още Божанов.

Да спрат да слушат Иво Христов

"Първо да спрат да слушат глупостите на Иво Христов, ясно е, че той е основният пропагандист, но това постоянно да се оправдаваш с опозицията, не издава сила, а слабост и неможачество", каза още Божанов.

Според него Иван Ангелов трябва да се извини и на българските граждани, защото властта правят глупост след глупост.

Призив към политиците да слязат от служебните коли

Другият съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който обърна внимание, че Радев харчи държавни пари и че е оставил другите на "Шкодата".

"Аз първо чух позицията на Бойко борисов и видях, че той се оплакал, че е с "Шкода". Когато някой политик слезе от НСО да го вози, започва да се оплаква. Радев в президентството така се оплакваха, че нямали НСО, сега Бойко Борисов се оплаква. Аз иксам да им кажа, че откакто сме направили "Да, България", сме си с "Форд", добави още Мирчев.

В тази връзка той призова всички политици да слязат от служебните коли, да си махнат шофьорите от Народното събрание и тези от НСО.

Хибридна позиция на България

Мирчев коментира позицията на Радев да подкрепи с резерви декларацията за европейска сигурност от Дъблин.

"Г-н Радев очевидно се страхува от Русия. Това е поредната хибридна позиция на България- хем се сме се присъединили, хем не сме", каза Мирчев.

Той се пошегува, че сигурно Радев си представя, че Елисейският дворец е военно поделение на Сухопътни войски и може да им заповяда да боядисат тревата зелена. ОЩЕ: "Резервите звучат като страх от Кремъл": Мирчев за позицията на Радев в Дъблин