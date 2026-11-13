Стефан Тафров: Фактически не сме подписали декларацията в Дъблин

„Фактически не сме подписали, според мен, защото когато не си съгласен с принципните основания, върху които е изграден един текст, не си го подписал“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV дипломатът Стефан Тафров. Той подчерта, че 26 държави от Европейския съюз са подписали декларацията без резерви, а общо подписалите страни са 39. По думите му България остава единствената държава в ЕС, която не подкрепя принципните основания, заложени в преамбюла.

Тафров определи действията на премиера като противоконституционни, като се позова на член 24 от Конституцията, според който външната политика на България трябва да се основава на принципите на международното право.

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На противоположна позиция застана политологът Кристиан Шкварек. Той заяви, че не вижда причина всяко различно мнение на България в рамките на Европейския съюз автоматично да се приема като изолация. „На мен ми харесва да чувам от време на време от България някакви съображения, каквито и да било, без това да поражда паника“, коментира Шкварек. Той постави под въпрос и ефективността на европейските декларации през последните пет години от войната в Украйна. Според него Европа не може да отстоява позициите си само с принципи и документи, ако няма необходимата реална икономическа и военна сила.

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Шкварек критикува европейската политика в областта на енергетиката и индустрията, като заяви, че декарбонизацията е отслабила производствения капацитет на континента. Той даде за пример производството на снаряди, като посочи, че въпреки значително по-голямата си икономика Европа не успява да достигне годишното производство на Русия.

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Тафров възрази, че Европа разполага с необходимата икономическа сила, а придържането към международното право е от ключово значение за разрешаването на конфликта. Според него отклонението от тези принципи би довело до нов хаос, повече страдания и насърчаване на завоевателната политика.