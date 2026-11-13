Докато БПЦ призовава за покаяние, протестантската църква дарява 30 000 евро на семействата на жертвите от "Тракия"

Верижната катастрофа на магистрала "Тракия", в която загинаха 12 души, а 50 бяха ранени, потресе цяла България. В отговор, от Българската православна църква заявиха, че трагедии като тази показват, че следва да живеем в покаяние.

"Нека се вслушаме в това, което Господ ни казва - ако не се покаем, да не ни застигне и нас нещо такова. Защото народът ни живее в една безпътица", коментира патрирах Даниил.

Досега от Синода не са обявили кампания или инициатива по случая, а свещениците се ограничават до изказване на съболезнования и опела.

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На този фон рязко се откроява инициатива на протестантската общност у нас, която обяви, че е готова да подкрепи финансово семействата на загиналите.

Ефективна помощ

Фондация "Това е Рождество", заедно с протестантска църква "Ренесанс", обявяви готовността си да дари общо 30 000 евро в подкрепа на пострадалите и семействата на жертвите.

Инициативата е насочена към хората, чиито животи са преобърнати от трагедията, и има за цел да осигури пряка финансова помощ в един от най-трудните моменти за тях и техните близки.

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"Тъжно е, че като общество сякаш започнахме да свикваме с трагедиите по пътищата. Почти всяка седмица научаваме за поредния тежък инцидент, за загинали хора, за семейства, чиито животи са разрушени за секунди. А случилото се вчера е особено тежко заради големия брой засегнати хора. Не бива да приемаме подобни трагедии за нещо нормално. Фондация "Това е Рождество" е създадена именно с мисията да помага на хората, пострадали от войната по пътищата. Затова и днес искаме да бъдем до тях с конкретна помощ", заявява Тереза Цончева от фондация "Това е Рождество", която е и пастор в протестантската църква "Ренесанс".

"Вярваме, че църквата трябва да бъде там, където има болка и страдание. Когато една църковна общност разполага със средства, най-естественото нещо е да отдели част от тях, за да помогне на хората, които имат нужда. Това е смисълът на християнската любов и съпричастност. Не можем да върнем загиналите и да отнемем болката на близките им, но можем да бъдем до тях и да им помогнем да преминат през този изключително тежък период", добави друг пастор от църквата Теодора Асенова.

Предвидените 30 000 евро ще бъдат предоставени като финансова подкрепа на засегнатите от инцидента хора и семейства.

От фондация "Това е Рождество" и църква "Ренесанс" призовават желаещите да кандидатстват за помощ да се свържат с тях чрез официалните им страници в социалните мрежи. На интернет страницата на фондация "Това е Рождество" е достъпна и специална форма за кандидатстване, чрез която пострадалите и техните близки могат да заявят необходимостта си от подкрепа.