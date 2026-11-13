ДПС призова да отпаднат предложенията на управляващите за домашната ракия

"По темата за домашната ракия, която вълнува толкова много българи - ние предлагаме отпадане на тези текстове. Не може под един знаменател да се поставят нарушители, които продават контрабандна ракия и хора, които са решили да споделят с приятели и близки по повод домашна ракия", заяви народният представител от ДПС Атидже Вели по време на брифинг в парламента във връзка с данъчните закони.

Думите й бяха във връзка с приетите на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат да не може да се предлага и продава ракия в помещения, свързани с осъществяването на стопанска дейност.

От партията имат и други предложения за данъчните закони, като предлагат да няма шоково поскъпване на такса битови отпадъци. Според тях данъкт уикенд трябва да се запази на същата ставка от 3%, за да бъде в полза на туристите. Те настояват и да бъдат улеснени родителите по отношение на данъчните облекчения за децата.

Над 30 сигнала срещу Закона за личната помощ

Атидже Вели, която е председател на Комисията за по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, уточни, че над 30 са становищата и сигналите от възмутени родители и граждани срещу Закона за личната помощ и то само за вчерашния ден.

"ДПС сме против отнемане на тези права, особено на хората, които отглеждат болните си деца и близки по толкова позорен и унизителен начин", заяви още Вели. ОЩЕ: "Протестите от 2018 ще ви се сторят като мирно шествие": Майки на деца с увреждания обещаха масово недоволство срещу властта