Радев увери: Майките на деца с увреждания няма да бъдат ощетени

Майките на деца с увреждания няма да бъдат ощетени при предстоящите решения за бюджета, увери от Дъблин министър-председателят Румен Радев.

Той съобщи, че майките вече разговарят с ресорните министри и изрази очакване да бъде намерено справедливо решение, което да гарантира подкрепата за семействата, без да се застрашава финансовата стабилност.

"Ние имаме ясно становище. Аз разговарях с министрите. Очаквам справедливо решение, което в никакъв случай да не ощетява нуждите на майките на деца с увреждания и в същото време да запазва стабилността, но колкото и да са ограничени средствата в бюджета, няма да нарушим нуждите на майките на деца с увреждания. Това категорично трябва да е ясно", заяви Радев.

По думите му ще бъдат предложени и механизми, които да дадат на майките по-голяма свобода при избора на формата, под която осъществяват трудовите си отношения с държавата.