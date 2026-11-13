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Радев увери: Майките на деца с увреждания няма да бъдат ощетени

13 ноември 2026, 13:52 часа 862 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев увери: Майките на деца с увреждания няма да бъдат ощетени

Майките на деца с увреждания няма да бъдат ощетени при предстоящите решения за бюджета, увери от Дъблин министър-председателят Румен Радев

Той съобщи, че майките вече разговарят с ресорните министри и изрази очакване да бъде намерено справедливо решение, което да гарантира подкрепата за семействата, без да се застрашава финансовата стабилност.

"Ние имаме ясно становище. Аз разговарях с министрите. Очаквам справедливо решение, което в никакъв случай да не ощетява нуждите на майките на деца с увреждания и в същото време да запазва стабилността, но колкото и да са ограничени средствата в бюджета, няма да нарушим нуждите на майките на деца с увреждания. Това категорично трябва да е ясно", заяви Радев. 

По думите му ще бъдат предложени и механизми, които да дадат на майките по-голяма свобода при избора на формата, под която осъществяват трудовите си отношения с държавата.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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