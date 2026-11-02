Окончателни резултати: Йотова печели изборите с 57.6%

Илияна Йотова печели президентските избори с подкрепата на 1 093 852 избиратели, или 57.6% от гласувалите. Това показват окончателните резултати при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии.

Така новоизбраният президент почти удвоява броя на гласовете си спрямо първия тур на 25 октомври, когато за нея бяха гласували 528 951 души.

Преднината на Йотова пред опонента ѝ Андрей Гюров достига малко над 18 процентни пункта. Макар и той да увеличава подкрепата си в абсолютни стойности спрямо първия тур, това не е достатъчно, за да запази близостта на резултатите между двамата кандидати от предходната неделя. Той събира 750 251 гласа или 39.4% Още: Новата политическа география след изборите: Първан Симеонов с прогноза ще се противопостави ли Йотова на Радев

По райони

Йотова печели в почти цялата страна, като Гюров успява да я изпревари само в четири района - 23-ти и 24-ти многомандатни избирателни райони в София, област Кърджали и секциите в чужбина.

Особено показателен е резултатът в Кърджали, където общо малко над 36 000 души са гласували за двамата кандидати. За сравнение, на парламентарните избори през април избирателите в областта са били над 81 000.

Йотова успява да обърне резултата спрямо първия тур и в столичния 25-и МИР, както и в Пловдив-град. Още: Абсолютно мнозинство и президент: "Ще имаме най-голямата концентрация на власт след 1989 г."

Припомняме, че според първите официални данни на ЦИК при обработени 17.39% от протоколите Йотова и Кирил Вълчев имаха 57.943% срещу 39.007% за Андрей Гюров и Георги Кандев. С напредването на обработката на протоколите разпределението на гласовете остана сравнително стабилно.

<img src="https://public.flourish.studio/visualisation/30687412/thumbnail" mce_src="https://public.flourish.studio/visualisation/30687412/thumbnail" width="100%" alt="chart visualization" />