Газът поскъпва с 32,5% ден след изборите

Ден след втория тур на президентските избори Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри увеличение на цената на природния газ с 32,5%.

Само няколко дни преди вота регулаторът заяви, че ще търси възможности за ограничаване на поскъпването. Тогава председателят на комисията Пламен Младеновски определи поисканото от "Булгаргаз" увеличение от 34% като неприемливо и предупреди, че то би имало шоков ефект върху топлофикациите и икономиката.

След изборите стана ясно, че търсените резерви са довели до намаляване на първоначално заявеното поскъпване с едва 1,5 процентни пункта. Така вместо исканите от обществения доставчик 34%, КЕВР одобри увеличение от 32,5%. Още: Двама се карат за "Топлофикация" - всеки казва вземи я ти

Въпреки значителния скок в цената на синьото гориво Младеновски продължава да уверява, че това няма да доведе до поскъпване на парното и топлата вода в разгара на отоплителния сезон.

Природният газ формира основна част от разходите на топлофикационните дружества, което обичайно води до натиск за корекция на цените на топлинната енергия. От регулатора обаче твърдят, че разполагат с механизми, чрез които да ограничат ефекта.

"Природният газ е съществен, но не единствен фактор за формиране цените на парното. Действително над 60% от разходите на топлофикациите са свързани с цената на природния газ, но разполагаме и с други инструменти за задържане на цените на топлофикационните услуги. КЕВР ще използва всички регулаторни възможности, така че да не се налага увеличаване на цените на тока и парното. Към настоящия момент такива резерви има", заяви Младеновски.

Цената на парното остава под натиск

Политиката на задържане на цените на парното въпреки рязкото поскъпване на природния газ поставя въпроси за финансовото състояние на топлофикационните дружества и на обществения доставчик "Булгаргаз". Подобен подход може да задълбочи финансовите им затруднения, особено при дружествата, които разчитат основно на синьото гориво. Още: КЕВР и "Булгаргаз" обсъждат как да овладеят скока в цената на газа

Столичната "Топлофикация" вече има задължения за стотици милиони левове към "Булгаргаз", а същевременно отлага важни ремонти. Последиците са чести аварии, заради които хиляди домакинства остават без отопление или топла вода в продължение на дни.