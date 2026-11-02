В Гърция порязаха ЦСКА: Десподов не иска да се връща в България

През последните дни различни източници твърдят, че ЦСКА е постигнал договорка с Кирил Десподов за завръщането му в клуба. Контрактът на капитана на националния отбор на България с настоящия му клуб ПАОК изтича в края на настоящия сезон и той все още не го е подновил. Но според медиите в южната ни съседка, крилото иска да остане при "двуглавите орли" и ще преговаря с тях за нов договор.

ПАОК иска да задържи Кирил Десподов

"Metrosport" твърди, че от ПАОК искат да задържат Кирил Десподов и води преговори с него за нов договор. А "Gazzetta" информира, че преговорите текат от известно време. Според последния източник, ръководството на "двуглавите орли" е взело решение, че иска да задържи Десподов, а лично собственикът на клуба Иван Савидис и семейството му са изразили това желание. А в същото време българските медии твърдят, че Кирил Десподов ще се завърне в родния футбол и вече се е разбрала с ЦСКА.

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Десподов също иска да остане в ПАОК.

Но според "Metrosport" и самият Кирил Десподов има желание да остане в ПАОК. Гръцкият гранд иска да задържи основните си футболисти и българинът е разглеждан като един от тях. "Двуглавите орли" вече са постигнали споразумение с Янис Михаилидис и преговаря с Андрия Живкович. Десподов не е играл за ПАОК от март, когато счупи пръста на крака си. Въпреки това от клуба не са променили решението да преговорят с него за нов договор.

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