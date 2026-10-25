"Тя нарече Русия агресор": Ружа Райчева с обяснение на вота за Йотова

Това е провал лично на тази кампания лично на г-жа Йотова и г-н Вълчев. Така политическият анализатор и журналист Ружа Райчева коментира в изборното студио на БНТ първите екзитполове, които дават малка разлика между кандидатпрезидентските двойки Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев. Според нея спадът на Йотова се дължи на липсата й на твърда позиция по отнношение на Русия и Украйна.

"Тя нарече Русия агресор на 3 март", каза Райчева и уточни, че това има значение за русофилския електорат и на практика тя не е използвала този "огромен резервоар".

Мобилизация на живот и смърт в лагера на Гюров и Кандев

Райчева коментира, че опонентите на Илияна Йотова са изключително мобилизирани.

"ПП и ДБ подкрепят Гюров и Кандев, за тях това е битка на живот и смърт. Действително този резултат гщи връщат като фактор", каза още Райчева.

Какво показват първите езкитполове?

Илияна Йотова води пред Андрей Гюров на първия тур на президентските избори, но разликата между двамата е значително по-малка от очакваното. Данните от екзитполовете на социологическите агенции показват, че преднината на настоящия президент се е стопила до едноцифрени стойности, а в някои проучвания двамата са почти изравнени. Новият президент на България ще бъде определен на балотаж между Йотова и Гюров на 1 ноември. Това стана ясно след края на изборния ден, преминал при изключително ниска избирателна активност. ОЩЕ: Изненада на президентския вот! Гюров стопи преднината на Йотова