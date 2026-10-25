Охранител от НСО блъсна и повали Соня Колтуклиева:

"Тя нарече Русия агресор": Ружа Райчева с обяснение на вота за Йотова

25 октомври 2026, 20:03 часа 477 прочитания 0 коментара
Снимка: Студио Actualno
"Тя нарече Русия агресор": Ружа Райчева с обяснение на вота за Йотова

Това е провал лично на тази кампания лично на г-жа Йотова и г-н Вълчев. Така политическият анализатор и журналист Ружа Райчева коментира в изборното студио на БНТ първите екзитполове, които дават малка разлика между кандидатпрезидентските двойки Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев. Според нея спадът на Йотова се дължи на липсата й на твърда позиция по отнношение на Русия и Украйна. 

"Тя нарече Русия агресор на 3 март", каза Райчева и уточни, че това има значение за русофилския електорат и на практика тя не е използвала този "огромен резервоар".

Мобилизация на живот и смърт в лагера на Гюров и Кандев

Райчева коментира, че опонентите на Илияна Йотова са изключително мобилизирани. 

"ПП и ДБ подкрепят Гюров и Кандев, за тях това е битка на живот и смърт. Действително този резултат гщи връщат като фактор", каза още Райчева. 

Какво показват първите езкитполове?

Илияна Йотова води пред Андрей Гюров на първия тур на президентските избори, но разликата между двамата е значително по-малка от очакваното. Данните от екзитполовете на социологическите агенции показват, че преднината на настоящия президент се е стопила до едноцифрени стойности, а в някои проучвания двамата са почти изравнени. Новият президент на България ще бъде определен на балотаж между Йотова и Гюров на 1 ноември. Това стана ясно след края на изборния ден, преминал при изключително ниска избирателна активност. ОЩЕ: Изненада на президентския вот! Гюров стопи преднината на Йотова

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илияна Йотова Ружа Райчева Андрей Гюров война Украйна президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес