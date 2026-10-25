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Пълна ТВ програма на Световното първенство по вдигане на тежести 2026

25 октомври 2026, 20:10 часа 801 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пълна ТВ програма на Световното първенство по вдигане на тежести 2026

Остават броени дни до старта на Световното първенство по вдигане на тежести. Планетарният шампионат ще се проведе между 27 октомври и 8 ноември в Нинбо, Китай. Въпреки всички проблеми около родната федерация, България все пак изпрати шестима състезатели с шанс за медал. Разбира се, най-големи са очакванията към олимпийския, световен и европейски шампион от 2024 година Карлос Насар. Този път българският тежкоатлет ще се бори за титлата в категория до 95 килограма.

България с шестима тежкоатлети в Нинбо

Програмата на шампионата върви във възходящ ред - от най-леките към най-тежките категории. Това означава, че българското участие ще бъде открито от Ангел Русев и Дениз Данев при 60-килограмовите. Единствената ни представителка при жените Бояна Костадинова също ще вдига в първия ден от надпреварата. Ден по-късно на сцената излиза Иван Димов, а в средата на следващата седмица е време за суперзвездата Карлос Насар. Родното участие ще приключи с изявите на Христо Христов. Световното първенство по вдигане на тежести ще се излъчва в ефира на RING и онлайн на VOYO.

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Христо Христов и Карлос Насар

ТВ програма на Световното първенство по вдигане на тежести 2025

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27 октомври, вторник: 

  • 10:00часа  - мъже до 60 кг - bTV Action, RING и онлайн на VOYO (с българско участие: Ангел Русев и Дениз Данев)
  • 13:30 часа - жени до 49 кг - RING и VOYO (с българско участие: Бояна Костадинова)

28 октомври, сряда:

  • 13:00 часа - мъже до 65 кг - RING и VOYO (с българско участие: Иван Димов)

29 октомври, четвъртък:

  • 13:00 часа - жени до 53 кг - RING и VOYO

30 октомври, петък:

  • 10:30 часа - жени до 57 кг - RING и VOYO 13:00 - мъже до 70 кг - RING и VOYO

31 октомври, събота:

  • 13:00 часа - мъже до 75 кг - RING и VOYO

1 ноември, неделя:

  • 13:00 часа - жени до 61 кг - RING и VOYO

2 ноември, понеделник:

  • 13:00 часа - мъже до 85 кг - RING и VOYO

3 ноември, вторник:

  • 13:00 часа - жени до 69 кг - RING и VOYO

4 ноември, сряда:

  • 13:00 часа - мъже до 95 кг - bTV, RING и VOYO (с българско участие: Карлос Насар) (студио от 12:35 ч. и в 15:15 ч.)

5 ноември, четвъртък:

  • 13:00 часа - жени до 77 кг - RING и VOYO

6 ноември, петък:

  • 13:00 часа - мъже до 110 кг - bTV Action, RING и VOYO (с българско участие: Христо Христов)

7 ноември, събота:

  • 13:00 часа - жени до 86 кг - RING и VOYO

8 ноември, неделя:

  • 08:00 часа - мъже над 110 кг - RING и VOYO
  • 10:30 часа - жени над 86 кг - RING и VOYO

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Христо Христов вдигане на тежести Иван Димов Карлос Насар Световно първенство по вдигане на тежести Ангел Русев Дениз Данев Бояна Костадинова
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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