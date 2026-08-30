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Тежък челен сблъсък край Асеновград, има загинал и ранени

30 август 2026, 10:20 часа 299 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тежък челен сблъсък край Асеновград, има загинал и ранени

Един човек загина, а четирима са ранени при катастрофа между асеновградските села Козаново и Патриарх Евтимово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Сигналът за тежкия пътен инцидент е подаден на телефон 112 половин час след полунощ.

При все още неизяснени обстоятелства челно са се ударили два автомобила „Мерцедес“. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на единия от водачите – на 72 години, а в болница е бил транспортиран негов спътник. Спешна медицинска помощ е била оказана и на 22-годишния шофьор на другата кола и двама пътници.

До приключване на огледа на местопроизшествието движението в участъка е било спряно и в двете посоки, но вече е възстановено.

Образувано е досъдебно производство в РУ – Асеновград, посочиха още от полицията, предава БТА. 

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Асеновград катастрофа
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
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