"Това е риск за най-стабилната институция в момента": Димитър Радев отказа да е служебен премиер пред Йотова

"Тонът и съдържанието на разговора бяха много конструктивни. Фокусът беше върху назначаването на служебен премиер, аз отново изложих своята теза, която съм изразявал нееднократно. Ако приема поста, това би представлявало нарушение на българското и европейско законодателство".

Това заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев след края на разговорите си с президентът Илияна Йотова по процедурата с консултации за съставяне на служебно правителство. В сряда тя провежда срещите си с четиримата управляващи БНБ, които са част от т.нар. "домова книга" за избор на потенциален кандидат за служебен министър-председател. Първата среща в рамките на процедурата по чл. 99 от Конституцията бе с председателя на парламента Рая Назарян, която потвърди, че няма намерение да заема поста.

"Санкцията за подобно нарушение е незабавното подаване на оставка - това развитие крие риска от дестабилизиране на най-стабилната в момента институция, каквато е БНБ. Това би лишило страната и от пълноценно представителство и право на глас в Европейската централна банка точно в началото на пътя ни в еврозоната", обясни още Димитър Радев.

Още: Окончателно: Изборите ще са след Великден

"Не сме обсъждали подобен въпрос", отговори Радев на питане на журналисти дали подуправителите могат да заемат поста служебен премиер. Въпросът бе във връзка със спекулациите в публичното пространство, че вероятно изборът за служебен премиер ще се спре на Андрей Гюров, който от година и половина не изпълнява функцията си, но е формално на поста.

Иначе още през декември Радев бе обявил: "Аз съм категоричен, че централната банка не трябва да се въвлича в политическия процес. Всъщност централната банка и банковият сектор са едни от малкото в страната, които работят добре, работят устойчиво. Политиците не трябва да правят опити да тестват тази устойчивост".

Още: Изненада: Копринков не си тръгна с Радев от президентството, ясни са първите лица на партията (СНИМКИ)

Предстоят и останалите срещи на Йотова с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и заместник-председателите Маргарита Николова и Силвия Къдрева (в четвъртък), както и с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова (в петък).

Още: Димитър Радев: Еврото не е просто икономическо решение или валута, то е знак за принадлежност (ВИДЕО)