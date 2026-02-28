Лайфстайл:

Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността заради Близкия Изток

28 февруари 2026, 10:00 часа 303 прочитания 0 коментара
Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността заради Близкия Изток

Министър-председателят Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността днес в 13 часа. На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток. След края на заседанието са предвидени изявления. Премиерът реши и ще свика Съвета по сигурността по-късно днес, ще бъдат уведомени постоянните членове на съвета и службите, които ще докладват техните оценки. Това съобщи от своя страна служебният министър на отбраната Атанас Запрянов в ефира на бТВ в отговор на въпрос за ситуацията с атаката на Израел срещу Иран. “Ние ще докладваме нашите оценки. За въоръжените ни сили не произтича нищо от това, което става. Няма да променяме режима на работа на нашите въоръжени сили, защото не сме страна в тази операция“, каза министър Запрянов.

Няма опасност за България

Още: Израел превантивно удари Иран: Извънредно положение и сирени в цялата страна (ВИДЕА)

“Искам да успокоя българските граждани, че тази операция, която в момента се провежда, не засяга участие на българската държава по никакъв начин. За българската държава няма някаква непосредствена опасност от ставащото там“, увери служебният министър на отбраната.

Самолетите от логистичния елемент, които са на летище "Васил Левски", цистерните за зареждане във въздуха, продължават да са на летището.

У нас няма ударни сили, които да бъдат използвани за удари срещу Иран, това са логистични самолети, уточни Запрянов.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Припомняме, че тази сутрин Израел предприе въздушни удари срещу Иран. САЩ обявиха, че също участват в операцията. 

Още вчера МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Иран и Израел.

Още: Незабавно напуснете Израел и Иран: МВнР към българските граждани

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Андрей Гюров война Израел война Иран операция "Ревът на Лъва"
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес