Трима депутати от "Прогресивна България" хвърлиха оставки

Трима депутати от "Прогресивна България" официално напуснаха 52-ото Народно събрание, след като парламентът прекрати предсрочно правомощията им. Това са Марио Смърков, Илко Илиев и Крум Неделков. В началото на пленарното заседание председателят на парламента Михаела Доцова прочете постъпилите заявления за оставка. Смърков е избран от 3 МИР Варна, Илиев - от 1 МИР Благоевград, а Неделков - от 27 МИР Стара Загора.

Първите двама вече бяха назначени за областни управители. Марио Смърков поема поста във Варна, а Илко Илиев - в Търговище. Не бяха посочени мотивите за оставката на Крум Неделков.

"Съгласно чл. 72, ал. 1 от Конституцията пълномощията на народния представител се прекратяват предсрочно при подаване на оставка пред Народното събрание", заяви Доцова при изчитането на документите от парламентарната трибуна.

След гласуването на оставките депутатите преминаха към обсъждане на промени в Закона за защита на потребителите, внесени от формацията на Румен Радев.

Предстои Централната избирателна комисия да обяви кои ще бъдат новите народни представители на местата на напусналите депутати.

Очаква се на мястото на Марио Смърков в парламента да влезе Месуд Рушид, бивш кадър на ДПС. Мястото на Илко Илиев ще бъде заето от Таня Гюрюшева-Николова, представяна като бизнес експерт и земеделски производител. Следващият в листата на "Прогресивна България" в Стара Загора е Момчил Петров, който трябва да заеме мястото на Крум Неделков.