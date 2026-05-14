Колко е струвала охраната на Пеевски? Експерт по сигурност с подробности

Вероятността решението да се свали охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на лидера на ДПС Делян Пеевски да е политическо е много голяма. Няма как да научим какви са били основанията за охраната, тъй като информацията е класифицирана. Но е напълно нормално да е съществувала заплаха за сигурността им. НСО няма възможност да реагира на всички заплахи към всички политици. Ако Борисов и Пеевски са застрашени, трябва да се предприемат действия от МВР. Това каза експертът по сигурност Милен Иванов в ефира на Нова телевизия.

На въпрос ще разбере ли някого какво е наложило тази охрана той обясни, че тази информация няма да е вечно класифицирана. Освен това Народното събрание може да поиска и да се премахне нивото на класификация и да се разбере.

„Може да се разбере и колко е струвала охраната им. Такива екипи са между 15 и 20 човека. Смятайте ги по 100 000 заплата на година, плюс допълнителните разходи на тези хора, плюс логистиката. Между 1 - 1.5 млн. евро е струвала охраната им“, направи груба сметка Иванов.

Журналистът Стефан Миланов каза, че се е харчил потресаващ ресурс, за да се охранява един човек.

И двамата коментатори изразиха мнение, че зад свалянето на охраната на двамата лидери може да седи и политическа уговорка, за да се отклони вниманието от други, по-важни теми. "Това се случва, докато паралелно отпадат идеи за комисии - за имуществото на Пеевски, за други казуси. Някак много бързо се получиха тези "успехи", а по-съществени теми останаха на заден план", аргументира се журналистът.

"Възможно е това да не е удар срещу тях, а резултат от някаква договорка - да се демонстрира разграждане на модела, но само до определена степен, колкото да се успокои общественото напрежение", каза Миланов.

От своя страна Иванов подчерта, че действията могат да са част от изпълнение на политически обещания. "Хората гласуваха срещу този модел и новата власт трябва да покаже, че го демонтира. Тя няма избор, трябва да действа".