Риск за сделката с "Райнметал" и ще се излеят ли милиарди: Бивш министър на отбраната коментира

Риск за сделката за "Райнметал" винаги съществува заради действията на президента Румен Радев и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Вероятно правителството преговаря, но на България ѝ трябват заводи за барут. Не един, а няколко завода са необходими, за да задоволят потребностите на България. Това заяви бившият министър на отбраната Бойко Ноев пред bTV.

По думите му държавническият подход е детайлите на такива сделки да не се дискутират публично. Причината - не е сериозно. "Няма "Райнметал" да излезе с 1 млрд., а България ще си плати за построяването на един такъв завод", коментира Бойко Ноев.

Чисти ли имидж Борисов в Германия?



Според него, ако "Райнметал" има доминираща роля при взимане на решенията, може да възникнат проблеми, ако барутът не е актуален след години. "Ние не знаем какви ангажименти България ще поеме. Втори завод за 155-милиметрови снаряди у нас не е необходим", посочи Бойко Ноев.

Той смята, че Бойко Борисов ходи да преговаря за "Райнметал", тъй като има много грехове да изкупува пред германците. "Те не забравят къщите в Барселона и пачките. Това, което остава като неразрешени въпроси пред Борисов, стои и пред Германия. Въпросът е какво плаща България за изчистване на образа на Борисов", коментира Ноев. Той добави, че Бойко Борисов привлича "Райнметал", но немската компания може да постави такива условия, че ние да плащаме.

"Борисов има да чисти своя образ пред бългаската отбранителна индустрия, защото през третия си мандат нанесе тежки щети на българската отбранителна индустрия като отнемане на лицензи на оръжейните компании", изтъкна бившият министър на отбраната

Бойко Ноев посочи още, че по време на третото правителство на Бойко Борисов български вицепремиери са се прегръщали с руснаци в България. Това е ставало в периода 2017-2021 г., напомни бившият военен министър, като отново натърти, че именно това са греховете на бившия премиер и настоящ лидер на ГЕРБ.

