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Ново разследване срещу "българския Ескобар" е почти готово за съда

17 септември 2026, 7:32 часа 665 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ново разследване срещу "българския Ескобар" е почти готово за съда

Разследването по наркоделото срещу помилвания от Илияна Йотова Огнян Атанасов, нашумял като българския Ескобар, е приключило, става ясно от отговорите на Окръжната прокуратура в Благоевград по случая. След като другата седмица Атанасов и останалите шестима обвиняеми получат материалите по делото, те ще имат право да направят възражения и доказателствени искания. Прокурорът не е длъжен да се съобрази с тях. След това вече може да пише и обвинителен акт, ако реши, че делото трябва да бъде внесено в съда.

Случаят на Атанасов беше отново "вдигнат" в публичното пространство от "Продължаваме промяната", които призоваха и Йотова да се оттегли от надпреварата за президент заради него.

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От прокуратурата в Благоевград обясниха пред в. "Сега", че Атанасов има две обвинения. Едното е за участие в организирана престъпна група, а другото - за разпространение на наркотици в особено големи размери, представляващо опасен рецидив. При задържането на групата от прокуратурата обявиха, че става дума за близо 5 кг кокаин, цената на който се изчислява на 400 000 лв.

По време на брифинга по темата в Благоевград на 20 февруари 2025 г. журналистите питат прокурорите за ситуацията около помилването на Атанасов, което се е случило на 5 декември 2022 г. "Действително след приспособяването на присъдата на Огнян Атанасов (наложена в Гърция, б.а.), той е приет за изтърпяване в затвора. Като относително скоро след това е освободен", казва прокурор Ивайло Филипов, който е и говорител на Окръжната прокуратура в Благоевград по това време. "Предстои да установим причините и обстоятелствата, при които е станало това", допълва той. И досега не е ясно какво точно е установила прокуратурата по тази линия.

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Обвинението, обявено от прокуратурата ден преди брифинга, гласи, че групата е действала "от неустановена дата в началото на 2023 г. до 18 февруари 2025 г. на територията на област Благоевград". Това означава, че началото на групата съвпада във времето с помилването на Атанасов.

Йотова обясни, че в 90% от помилванията мотивите са засягали здравословното състояние на осъдените, което е било установено след медицинско становище. Йотова отказа да коментира въпроса дали е имало пропуски в работата на медицинската комисия, която издава тези становища.

По първия "Атанасов" Йотова каза, че е била учудена, тъй като според лекарското заключение той не би трябвало да може да стане от инвалидна количка. И мъгляво допълни, че може би някога ще се разбере откъде идва разминаването.

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Илияна Йотова Наркодилър разследване Огнян Атанасов помилване
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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